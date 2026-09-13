Tuto Tavárez

¿Se timaron los equipos de Draft con Julián Timá?

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Me resultó extraño, que los equipos de Lidom, representados por grandes conocedores del béisbol, no escogieran en el Sorteo de Novatos, al jardinero Julián Timá.

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Timá fue firmado por los Gigantes de Yomiuri, que le dieron un bono de bono de US$675.000, cuando tenía 16 años en 2021 y quemó las ligas menores de Japón.

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Tanto así, que este año 2026, con solo 21 años, lo subieron a las Grandes Ligas del Béisbol de Japonés.

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Julián Timá nació el 25 de septiembre del 2004, en unos días estará cumpliendo 22 años, en La Romana, por lo que pensamos que estaba en la mirilla de los Toros, si se le presentaba la oportunidad.

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Es un jugador de un gran físico 6 pies 4 pulgadas de altura con gran potencial de poder al bate.

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Timá no bateó mucho en las Grandes Ligas de Japón, pero Grandes Ligas es grandes Ligas, solo vio acción en 13 juegos, con 33 turnos, 3 imparables y promedio de 100.

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Eso está por encima de cualquier actuación en Clase A, Doble A y hasta Triple A, ya que hemos visto de lo que son capaces los lanzadores de Japón.

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El dominicano pasó sus primeras temporadas en el sistema de ligas menores de Yomiuri puliendo su ofensiva.

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Durante 2024 y 2025 sobresalió notablemente en las sucursales, bateando múltiples cuadrangulares y consolidándose en las listas de líderes de extrabases de su liga menor.

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En 2024 conectó 15 jonrones en los circuitos minoritarios con Yomiuris, remolcando 53 carreras.

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El año pasado 2025, Timá conectó 8 cuadrangulares y remolcó 49 compañeros.

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Este año 2026 tuvo 71 juegos en ligas menores, donde su promedio fue de 285 en 221 turnos, con 10 cuadrangulares, 11 dobles, 2 triples y 44 carreras impulsadas.

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El 28 de mayo los Gigantes de Yomiuris decidieron premiar y subir a su equipo mayor.

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Se podrá alegar que no bateó en las mayores, una liga donde el único dominicano que bateó sobre 300 es Franmil Reyes.

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Un pequeño ejemplo: Orlando Calixte 197, Gregory Polanco 188Oscar González 125 (Esta jugando la Serie del Rey en México), Miguel Sanó 220, Rodolfo Castro 225, Sandro Fabián 223, Elehuris Montero 234 y Alexander Canario 248.

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SQUEEZE PLAY: Los zánganos son las abejas machos que forman parte de una colmena, no tienen aguijón, por lo que no pueden picar…¿Falta mucho para el 27 de febrero?…Kelvis Flete terminó su estadía en los Tecos de Dos Laredos…Kelvis ha estado en varios equipos de forma exitosa y de seguro otro lo contratará…Una liga de béisbol de Santiago fue a entrenar en la arena de la playa de Puerto Plata, algo que se acostumbra para dar mayor velocidad a los muchachos…Lamentablemente, uno de los jovencitos se ahogó…Me contó Roberto Tineo, que vio jugando a Tomasito Liriano una vez en Mao…Era el play Pucho Marrero y todavía no tenía alumbrado eléctrico…El juego estaba empatado y Tomasito conectó 30 fouls, hasta que se hiciera de noche…También agrega Tineo que fildeó un elevado con el guante en la espalda y Bullo Steffany solo grito ¡Me vas a matar!…El impacto de Jean Carlos Henríquez (El Endiablao), motivó que varios jugadores de la Liga de Verano fuera seleccionados en el Sorteo de Novatos…Y Juan Núñez Nepomuceno gozando…Me dice “Mi Bola de Cristal Empañada”, que, Héctor Cruz preguntó a Albert Pujols, si incursionaría en la política y su respuesta fue a lo Ernesto Jerez, ¡No,no,nooo, dígale que no a esa pregunta! “Admiro a Leonel Fernández y a Luis Abinader, pero no incursiono en ese mundo”, dijo Pujols…Por hoy, out 27.