Rybakina destrona a Sabalenka, conquista el US Open 2026 y llega a la cima del tenis mundial

Bartolo García

Nueva York.– Elena Rybakina se consagró campeona del US Open 2026 tras derrotar a Aryna Sabalenka por 6-4, 5-7 y 6-2, en una intensa final disputada en el estadio Arthur Ashe que se extendió durante dos horas y 21 minutos y marcó un nuevo capítulo en la rivalidad entre dos de las grandes figuras del tenis femenino.

ESCANDALOSO FESTEJO DE RYBAKINA AL CONSAGRARSE CAMPEONA DEL US OPEN 🇺🇸 ‼️



La kazaja demostró una alegría exacerbada en comparación a sus festejos anteriores en otros GS.

Poética tirada de raqueta de Sabalenka muy caliente. pic.twitter.com/ouhj324SwT — Solo Tenis Picks🇦🇷 / Apuestas Deportivas Free (@solotenispicks) September 12, 2026

La kazaja llegó al partido decidida a arrebatarle la corona a una Sabalenka que buscaba su tercer título consecutivo en Flushing Meadows. Rybakina aprovechó los errores de la bielorrusa y consiguió quedarse con el primer set por 6-4, imponiendo desde temprano su potencia y manteniendo la calma en los momentos de mayor presión.

Sabalenka reaccionó en la segunda manga y logró elevar su nivel, reduciendo los fallos y presionando con mayor intensidad desde la devolución. Tras una dura batalla, la entonces campeona defensora se llevó el segundo parcial por 7-5, llevando la definición del US Open a un tercer y decisivo set.

Sin embargo, Rybakina recuperó rápidamente el control del encuentro. Los errores volvieron a aparecer en el servicio de Sabalenka y la kazaja aprovechó sus oportunidades para tomar ventaja y cerrar el último set con un contundente 6-2, asegurando así uno de los triunfos más importantes de su carrera.

Con esta victoria, Rybakina conquistó por primera vez el US Open y alcanzó su tercer título de Grand Slam, después de haberse coronado en Wimbledon 2022 y el Abierto de Australia 2026. De esta forma, Roland Garros queda como el único grande que todavía falta en su palmarés para completar los cuatro torneos más prestigiosos del tenis.

El triunfo en Nueva York también consolida a Rybakina en la cima del ranking mundial de la WTA, desplazando a Sabalenka después de una temporada en la que la kazaja ha logrado fortalecer su posición entre las principales figuras del circuito femenino y sumar dos títulos de Grand Slam durante 2026.

Rybakina cierra así el US Open 2026 como campeona y nueva referente del tenis femenino mundial, mientras Sabalenka ve terminar su dominio en Nueva York después de haber ganado las dos ediciones anteriores. La final confirmó una vez más la creciente rivalidad entre ambas jugadoras y dejó a la kazaja a un solo título de Roland Garros de completar el Grand Slam de carrera.