Tuto Tavárez

¿Por qué los fanáticos del fútbol son llamados Hinchas?

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Ahora que ha comenzado la XI Temporada de la Liga Dominicana de Fútbol (LDF), vamos a tratar este tema.

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La palabra hincha tiene su origen a principios del siglo XX, en el Club Nacional de Fútbol de Montevideo, en Uruguay.

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Proviene de un aficionado, con una labor en el club y que respondía al nombre de Prudencio Miguel Reyes.

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La misión de Prudencio en el club era de utilero y encargado de inflar los balones de cuero (hinchar las pelotas).

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Prudencio no tenía ninguna prudencia para animar su equipo en las gradas, todo lo contrario, ponía toda la carne en el asador, en sus arengas a los jugadores y fanáticos.

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Por su desbordante pasión, el público comenzó identificarlo como el “hincha” o el “hincha balones”.

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El apodo se popularizó y comenzó a llamarse hincha, todos fanáticos apasionados del fútbol, como si fueran réplicas de Prudencio.

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Contrario a los otros aficionados que vestían formal y miraban los partidos en sus asientos, Prudencio gritaba y saltaba de un lado para otro, alentando a su equipo.

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Ante el efusivo comportamiento, la gente preguntaba, quién era ese y quienes conocían su encomienda en el club decían: “el que hincha las pelotas”. Con el tiempo se abrevió a hincha

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El público comenzó a contagiarse con Prudencio e imitar sus gritos y movimientos, para alentar su equipo, el Club Nacional de Fútbol de Montevideo, Uruguay.

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Rápidamente, la fama de Prudencio corrió por toda Sudamérica, especialmente en Argentina, surgiendo grandes hinchadas, que con el tiempo se esparcieron por el mundo.

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Prudencio, de profesión talabartero era identificable porque siempre llevaba una gorra tipo “guapachosa”, que daba sombra a sus copiosos bigotes.

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Como homenaje a Prudencio Miguel Reyes se levantó una estatua en el Gran Parque Central de Montevideo.

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Prudencio era conocido como el “Gordo”, hasta que loa aficionados cambiaron el mote por “Hicha”.

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Prudencio Miguel Reyes Viola, nació el 28 de abril de 1882 y murió el 7 de febrero de 1948 y en honor a su fecha de nacimiento, el 28 de abril se celebra el Día del Hincha.

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SQUEEZE PLAY: Guiri, coloquialmente, turista extranjero…¿Falta mucho para el 27 de febrero?…Lamentablemente, se nos murió Víctor Mata…Siempre me pedía que le hiciera la historia del doctor Mata y Manuel Bretón…En otra ocasión la refrescaré…Que Dios lo acoja…Atención Gian Guzmán y René Francisco: el pitcher Alfredo Simón está fajado de verdad…Creo que deben invitarlo a los entrenamientos…Un veterano para el séptimo y octavo, con experiencia y sin miedo…No se pierde nada…En México no habrá tricampeón, le salió el demonio a los Diablos Rojos…¿Pasará igual con los Leones aquí y los Dodgers allá?…Salcedo (Adrián), no juega con Salcedo en la LDF…Salcedo juegan con Atlántico…Me dice “Mi Bola de Cristal Empañada”, que, los Leones hacen bien en dejar libre a Wander Franco, a ver si el juez lo imita, porque a él lo que le conviene es que la justicia lo deje libre…Por hoy, out 27.