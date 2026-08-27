Tuto Tavarez

Del archivo de Freddy Elmer Toribio, doña Janet me facilitó la foto que ilustra esta entrega.

*

No tiene fecha ni identidad de los jugadores que figuran en la misma, pero vamos a tratar de identificar algunos que estamos seguros, con otros tenemos dudas.

*

Por el uniforme que dice Municipales, podría ser del primer Juego del Recuerdo, que organizó Freddy Elmer, ya que así se llamaba un equipo y el otro Sandino.

*

El primero de pie desde la izquierda es Manuel “Tito”, apodado el Mago, por las manos seguras que tenía, además de un gran dirigente e instructor.

*

El segundo es el eterno Chichi Pérez, un extraordinario entrenador, siempre con elegancia dentro y fuera del terreno de juego.

*

No identifico bien el tercero, tampoco el cuarto y el quinto se me da un parecido a Joe Checo “Monchita”, pero nada seguro.

*

El sexto es el inconfundible Juan “Yeyo” Castro, un garrote de bateador. No identifico los dos siguientes, pero el de la camisa blanca es el gran manager Freddy Elmer Toribio.

*

Luego de Freddy figura José Reyes, cariñosamente “Guate”, quien además era abogado, pero no identifico el siguiente uniformado.

*

Los dos vestidos de civiles que terminan los que están de pies, son, Francisco “Chino” Ramos, un gran receptor y el dirigente Regino Collado.

*

En cuclillas, el primero es Arsenio Fermín, quien fuera un tremendo lanzador y a su lado un gran bateador, Andrés Acevedo.

*

El tercero es mi primo Jesús Frómeta, de Jimayaco, La Vega, a quien apodamos en la familia, el Nene y que tenía una piedra en la recta.

*

Luego hay un cátcher con un mascotín, pero no lo identificamos, como tampoco el que está a su lado.

*

Cierra la lista, Rafael “Carrachá” Silverio, un magnifico jardinero y sonero, que nos dejó este mismo año. Junto con Carracachá hay dos niños, que no sabemos quiénes son.

*

Quienes identifiquen algunos, solamente tienen que escribirme diciendo en qué lugar está y el nombre.

*

SQUEEZE PLAY: El miércoles me tocó barbería y allí me hicieron una pregunta, que confieso no estoy seguro, aunque dije si al principio, pero los barberos agregaron argumentos que me pusieron a dudar. ¿Son los atletas que vinieron a Santo Domingo 2026 turistas? Argumentaban que no, por que recibieron hospedaje y alimentación gratis. ¿Qué opinan?…¿Falta mucho para el 27 de febrero?…El 29 de septiembre, en un mes, será la Premiación Atleta del Año de la Asociación de Cronistas Deportivos de Santiago (ACDS)…Será en Superior y Juvenil…Américo Cabrera nos informó que no ha recibido los atletas de fútbol, aunque los ha solicitado…Pienso, que los futbolistas superior y juvenil deben ser Javier Roces y Miguel Muñoz…En femenino Angie Abreu y Gia Fernández…Como mejor manager pienso que Alexis Santos, bicampeón de la Zona Norte en torneo de la MLB…También campeón con la Liga William Valdez en la liga Chino Suazo, entre otros…Pero, lo dejo ahí…Oramos por la recuperación de Víctor Mata, quien está interno en Nueva York…Víctor es pariente, creo que nieto, de Juan Isidro Castillo, una leyenda de masajista…Me recuerda “Mi Bola de Cristal Empañada”, que , Primo Levi escritor italiano se hizo una entrevista así mismo…Por hoy, out 27.