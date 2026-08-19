Tuto Tavárez

El único dominicano que ganó un liderato en la Liga Mexicana de Béisbol, fue el lanzador Antonio Santos.

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Santos fue el único lanzador con dígitos dobles en el circuito, con 10 victorias y 3 derrotas.

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El quisqueyano actuó en 20 juegos, todos como abridor, con 93.1 de entradas, ponchó a 71 rivales y otorgó 29 bases por bolas, tirando para los Pericos de Puebla.

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Santo es el décimo dominicano que conquista el liderato de ganado en la Liga Mexicana de Béisbol.

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El primero fue Diomedes “Guayubín” Olivo, quien en la temporada 1959, tuvo 21 triunfos parta Poza Rica.

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Desde ahí hubo que esperar a 1999, cuando José Martínez ganó 16 partidos con el conjunto de Tabasco.

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Al año siguiente, en el 2000, dos lanzadores dominicanos quedaron igualados con 13 triunfos cada uno, José Núñez con Dos Laredos y Efraín Valdez con los Tigres.

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José Mercedes fue el líder ganador en 2003, cuando alcanzó la cifra de 14 triunfos con el conjunto de Saltillo.

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José Lima y Nerio Rodríguez quedaron colíderes en el 2007, cada uno con 13 éxitos. El Mambo jugando para Saltillo y Nerio con Monclova.

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Nerio Rodríguez repitió en 2008 con la friolera de 17 triunfos para el conjunto de Monclova.

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El zurdo Fabio Castro conquistó el liderato en el 2014, cuando se anexó 13 triunfos para los Tigres.

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El último previo a Santos, fue César Valdez, quien sumó dos lideratos, en 2019 con 15 triunfos y en el 2024 con 10 para Yucatán.

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Otros dominicanos este año en México, Adonis Medina 8-2, Joan Adón 7-1, Cristopher Molina 4-8, Radhamés Liz 6-6, Oscar De la Cruz 5-9 y Esmil Rogers 4-5.

Antonio Santos es nativo del municipio de Villa González, donde nació hace 29 años.

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En la pelota dominicana Antonio Santos pertenece a los Gigantes del Cibao, donde el año pasado lanzó en 8 juegos de la Serie Regular, con 12.2 de episodios, 14 hits permitidos, 7 carreras limpias, 5 bases, 16 ponches, 1-0 y efectividad de 4.97.

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SQUEEZE PLAY: Mona Lisa además de ser el cuadro más conocido de Leonardo da Vinci, es una variedad de la patata…¿Falta mucho para el 27 de febrero?…Murió Manolo De la Mota quien fuera un tremendo jugador de béisbol amateur…No lo vi jugar mucho, pero era de los tiempos de mi primo Jesús Frómeta, el “Nene de Jimayaco” en La Vega…Me cuenta Juan “Piñao” Ortiz que en una ocasión lo vio lanzando en La Vega…Piñao lo describe como un lanzador de muchos rompientes y muy controlado, semejante a Johnny Olivo…Un dato que aporta Piñao y que desconocía, es que en 1962 fue invitado al campo de entrenamientos de los Yankees junto a Julio Edward…Escuchaba que hablaban de un equipo que había en La Vega, llamado Land Rover, probablemente jugara con ese conjunto…Quizás Rubén De La Ra tenga conocimiento de eso…Cibao FC le ganó a Mount Plesant en su casa de Jamaica…Mount Pleasan es el campeón vigente de la Copa de Club del Caribe Concacaf…Me cuenta “Mi Bola de Cristal Empañada”, que los Mets de Nueva york engañaron a Juan Soto, que ese ser humano, tan humilde y que presta mucha atención a los niños, vale mil millones de dólares…Por hoy, out 27.