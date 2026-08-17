Tuto Tavárez

La Liga Chino Suazo acaba de celebrar su III Torneo de béisbol en tres categorías, reuniendo a niños desde 9 hasta 14 años.

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Chino Suazo y Tomás Taveras

Para celebrar ese acontecimiento, doña Janet de Toribio me prestó una foto, donde figura el Chino y Tomás Taveras.

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Esta foto extraída del archivo de Freddy Elmer Toribio, está fecha en la ciudad de Nueva York y tiene fecha de septiembre de 1969.

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Estamos hablando, que hace 57 años que Chino Suazo y Tomás Taveras enviaron esa foto autografiada para la Liga 11 de Enero.

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Pues bien, la Puppy Academia se coronó el pasado fin de semana, campeón de la categoría de 13-14 años de la Liga Chino Suazo.

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En la categoría que se disputó en 11-12 años se alzó con la corona de campeón, la Liga Yolo Pérez.

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También, se disputó una graciosa y pequeña categoría con niños de 9-10 años de edad, donde se coronó la Liga Victorino.

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En el evento que reunió una cifra récord de 37 ligas, clubes y academias, se disputó la Copa Alcaldía de Santiago, que dirige el licenciado Ulises Rodríguez.

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El Departamento de Deportes Municipal con Pappy Pérez a la cabeza, organizó el certamen, conjuntamente con la Asociación de Béisbol de Santiago.

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Como una especie de instructor para los niños y jovencitos, también se incluyó al expelotero profesional Alex Taveras.

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Los equipos participantes recibieron utilería de parte de la Alcaldía de Santiago, las Águilas Cibaeñas, el Comisionado Nacional de Béisbol, Junior Noboa y el propio Chino Suazo, que trajo en la apertura desde la Florida.

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Pappy Pérez anunció luego de finalizado el torneo, que en los próximos días se realizará la premiación de los líderes individuales y por equipos.

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La actividad se realizará en el Salón Juan Pablo Duarte de la Alcaldía de Santiago, donde habrá un refrigerio para los pequeños peloteros. ¡Salve campeones!

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