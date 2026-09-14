PANY Open, By Asystec 2026 reúne a 102 golfistas en La Romana y apoya a Pasitos de Alegría

La novena edición del torneo, celebrada en memoria de Rafik Pérez, combinó deporte, camaradería y solidaridad en La Estancia Golf Club

Bartolo García

La Romana.– La Estancia Golf Club acogió con éxito la novena edición del PANY Open 2026, by Asystec, un torneo de golf que reunió a 102 jugadores en una jornada marcada por la competencia deportiva, la camaradería y el respaldo a una causa social.

Manuel Reyes

La actividad, celebrada este sábado 12 de septiembre, estuvo dedicada a la memoria de Rafik Pérez y tuvo como propósito contribuir con la labor que desarrolla la Fundación Pasitos de Alegría.

Raymond Marcelino, Manuel Pérez, Mario Betances, Martin Paniagua, José Enríquez Valdez, Mario Guerrero y Paolo Marra

Durante la jornada, los participantes fueron distribuidos en distintas categorías y completaron el recorrido en un ambiente de sana competencia, mientras compartían con otros jugadores y representantes vinculados al evento.

Yakel Pina, Marcela Vega, Eliana Wessin y Eduardo de los Cobos

Los fondos recaudados durante el torneo serán destinados a apoyar las iniciativas sociales de la Fundación Pasitos de Alegría, reforzando el carácter solidario que ha acompañado esta cita deportiva.

Modelos en Torneo Pany Open 2026

En la premiación, Martín Paniagua, director del torneo, entregó las estatuillas a Juan Marcos Yunen, Gabriel Bobea y Sidney Espinosa, ganadores de la novena edición del PANY Open 2026 en la categoría neta.

Vista Aerea de Jugadores

La organización destacó además el respaldo de Asystec como patrocinador oficial, representado por los ingenieros Raymond Marcelino y José Enrique Valdez, junto a otras empresas que se sumaron a la realización del evento.

Giancarlo Bonarelli y Gastón Castillo

Ricardo Ramírez, Alam López, Humberto Reginato y Alfonso Lomba

Entre los patrocinadores estuvieron Check Point, Banreservas, TPACK, Fumigadora Zapa, Peña Defilló, Bonanza Dominicana, Capitalia Puesto de Bolsa, Trixie, Grupo Universal, Club Car, iCloud, Almacenes Hatuey, Cooproservicios, Brugal, Heineken, The Glenlivet, Beefeater y ATS, entre otras marcas y empresas.

Federico W. Lithgow Padre e Hijo, Andrés y Raymond Marcelino

Al concluir la jornada, los jugadores más destacados de cada categoría fueron reconocidos durante la ceremonia de premiación, mientras los organizadores agradecieron el respaldo de patrocinadores, colaboradores y participantes por hacer posible una nueva edición del torneo.

Federico W. Lithgow Padre e Hijo

El PANY Open 2026 cerró su novena edición reafirmando el compromiso de sus organizadores con la promoción del golf y la realización de actividades deportivas de alto nivel en República Dominicana, al tiempo que mantiene su componente de solidaridad mediante el apoyo a la Fundación Pasitos de Alegría.