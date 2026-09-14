Dirección Ejecutiva Defensa Civil inicia Censo Nacional para fortalecer su voluntariado

Santo Domingo.- La Dirección Ejecutiva de la Defensa Civil Dominicana inició este fin de semana en el Distrito Nacional el “Censo Nacional de Voluntariado”, una iniciativa orientada a registrar y evaluar a los hombres y mujeres que conforman la institución de respuesta a emergencias en el país.

Esta jornada, que se realiza por instrucciones del director ejecutivo de la entidad, Carlos Paulino, tiene como propósito hacer un diagnóstico exhaustivo de las capacidades, perfil y requerimientos de los voluntarios y voluntarias, conocidos como los “Héroes Naranja”, quienes brindan de manera altruista un servicio indispensable para la protección de la población dominicana en situaciones de emergencias y desastres.

El levantamiento de datos permitirá a la institución diseñar planes de formación continua, equipamiento y fortalecimiento estructural, optimizando la capacidad de respuesta ante cualquier eventualidad a nivel nacional.

Para la ejecución del censo, un equipo especializado visitará cada una de las provincias del país. Las jornadas se coordinarán en contacto previo con las direcciones locales de la Defensa Civil, garantizando un proceso ordenado y representativo en cada comunidad.

Con esta medida, la Dirección Ejecutiva busca modernizar la institución y reconocer el valor fundamental de su capital humano en la misión de salvar vidas.