Abinader traslada por tres días su residencia oficial a Santiago mediante decreto

El Decreto 642-26 establece que el mandatario desarrollará desde Santiago de los Caballeros su agenda de trabajo entre el 14 y el 16 de septiembre

Bartolo García

Santiago.– El presidente Luis Abinader dispuso el traslado temporal de la residencia oficial del presidente de la República desde Santo Domingo de Guzmán hacia Santiago de los Caballeros, mediante el Decreto número 642-26 emitido por el Poder Ejecutivo.

La disposición estará vigente desde este lunes 14 hasta el miércoles 16 de septiembre de 2026, período durante el cual la residencia oficial del mandatario quedará establecida temporalmente en Santiago.

Durante estos tres días, Abinader desarrollará desde Santiago la agenda de trabajo correspondiente al período establecido en el decreto, mientras las distintas instituciones del Gobierno continuarán desarrollando sus funciones habituales.

La medida establece que los ministros, viceministros, directores generales y demás funcionarios que dependen directamente del Poder Ejecutivo deberán permanecer al frente de sus respectivos despachos, adoptando las medidas necesarias para garantizar la continuidad de la marcha administrativa del Gobierno.

Asimismo, el decreto indica que los asuntos oficiales continuarán siendo tramitados por la vía ordinaria, por lo que las personas interesadas deberán dirigirse a los ministerios y dependencias correspondientes para gestionar sus requerimientos.

Aquellos asuntos que necesiten la intervención del presidente de la República serán remitidos a la Presidencia mediante los canales regulares de comunicación institucional, manteniendo así el funcionamiento de las distintas dependencias durante la permanencia del mandatario en Santiago.

El Decreto 642-26 es de aplicación inmediata y permanecerá vigente hasta el retorno de la residencia oficial presidencial a Santo Domingo de Guzmán. La disposición fue remitida a los ministerios, direcciones generales y demás dependencias del Poder Ejecutivo para su conocimiento y fines correspondientes.