Un hombre muerto y otro herido durante intento de asalto en el ensanche Libertad, de Santiago

SANTIAGO, RD.- La Policía Nacional informó que Raylin Manuel Fajardo Báez, de 19 años, falleció la madrugada de domingo tras resultar herido de arma blanca durante un incidente ocurrido en la avenida 27 de Febrero, sector Ensanche Libertad, de esta ciudad de Santiago.

De acuerdo con las investigaciones preliminares y las imágenes captadas por una cámara de seguridad, levantadas por los agentes policiales actuantes, el hecho ocurrió alrededor de las 2:00 de la madrugada, mientras José Rafael Fernández, de 57 años, se encontraba en el referido sector compartiendo con algunas amistades.

Según el informe preliminar, Fajardo Báez se aproximó a Fernández, a quien habría sujetado por el pecho, donde intenta halarle la cartera tipo mariconera y le propinó varias estocadas con un arma blanca, emprendiendo la huida.

Posteriormente, Fernández habría perseguido a Fajardo Báez, produciéndose un incidente en el que este último resultó herido en el tórax izquierdo.

Ambos fueron trasladados a un centro de salud para recibir atención médica, donde posteriormente falleció Raylin Manuel Fajardo Báez.

El cadáver fue remitido al Instituto Nacional de Ciencias Forenses (INACIF) para los procedimientos correspondientes, mientras que José Rafael Fernández permanece bajo custodia policial.

Las autoridades continúan las investigaciones con el objetivo de establecer las circunstancias exactas en que ocurrió el hecho.