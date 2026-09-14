Campeones de Liga Chino Suazo serán premiados este martes

SANTIAGO.- Los equipos campeones y los líderes individuales del III Torneo de Béisbol de la Liga Chino Suazo, serán premiados este martes a las 5:00 de la tarde, en el Salón Juan Pablo Duarte de la Ayuntamiento de Santiago, que preside el alcalde Ulises Rodríguez.



El evento que organiza el Departamento de Deportes que dirige Pappy Pérez, con el aval de la Asociación de Béisbol Amateur de Santiago, se jugó en tres categorías y se disputó la Copa Alcaldía de Santiago.



El equipo campeón de la edades de 9-10 años, fue la Liga Victorino, en 11-12 años los monarcas fueron el club Yolo Pérez y en 13-14 levanta la Copa Alcaldía de Santiago, Puppy Academy.



El niño Enaldo marmolejos fue el campeón bate en 9-10 años, en 11-12 Oremy Álvarez y en 13-14 Isaías Martínez.

Los líderes en hits fueron, Ron Díaz, Yonathan Padilla y Dionis Durant. En dobles, Sebastián Beltré, Yilbert Dicló y Domingo Álvarez. Mientras los reyes de los triples fueron, Josua Ramírez, Derek Pichardo y Keyser Ferreira.



El poder lo exhibieron Elián Tejada, Oremy Álvarez y Janes Reyes, lideres en cuadrangulares. Los máximos en carreras impulsadas fueron, Darikson López, Oremy Álvarez y Wandely Álvarez. Anotaron más carreras, Darikson López, Oremy Álvarez y Josua Tatis. Completando en bases por bolas recibidas con la trilogía de Janiel Ovalles, Armando Fernández y Jhosua Vargas.

Los líderes en bases robadas fueron, Janiel Ovalles, Armando Fernández y Saúl Toribio.



PITCHEOS

Entre los lanzadores, los tres líderes en ganados fueron, Derek Martínez en 9-10, Carlos Batista y Chaniel Núñez en 11-12 y Jeyson Almengó en la máxima 13-14. En efectividad Anderson Torres, Carlos Abreu y Wilbert Lendof.



Los reyes de los ponches propinados fueron, Janiel Ovalles, Yonathan Padilla y Wilfre Polanco.



Además de la Alcaldía de Santiago, la Liga Chino Suazo, que preside el cronista deportivo Tuto Tavárez, contó con el apoyo de Águilas Cibaeñas y el Comisionado de Béisbol Profesional Junior Noboa.

