Comité organizador basket superior femenino francomacorisano reconoce a Alejandro Breton

El comité organizador del séptimo torneo de baloncesto superior con refuerzos femenino del club San Vicente reconoció los aportes al baloncesto dominicano del destacado técnico Alejandro Breton Minaya.

El connotado dirigente capitalino Radhames Paulino asesor del comité organizador acompañado del profesor Domingo Arias y el periodista Tony Reyes tuvieron a su cargo la entrega del merecido reconocimiento.

Paulino destacó la gran labor que ha venido realizando el técnico Francomacorisano Alejandro Bretón en favor del baloncesto y el deporte dominicano.

Explico que Breton Minaya tuvo una destacada labor en los pasados juegos deportivos centroamericanos y del caribe como venue manager del malecón deportivo,

“Breton estuvo al frente del baloncesto 3×3, voleibol de playa, skateboard y patinaje de velocidad realizando un formidable trabajo en el montaje de estos cuatros deportes en la pasada justa deportiva internacional”añadió.

Significó que también ha dado su aporte como director técnico de los últimos tres torneos de baloncesto superior femenino con refuerzos del club San Vicente.

De su lado el destacado técnico Alejandro Breton agradeció el reconocimiento del comité organizador del basket superior femenino 2026.

“En este evento tuve una grata experiencia como director técnico y gracias al basket femenino se me han abierto muchas puertas en los principales torneos de la provincia Duarte.