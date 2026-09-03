MOPC suspenderá temporalmente el tránsito por el puente flotante sobre el río Ozama

Bartolo García

SANTO DOMINGO.– El Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC) informó que este jueves 3 de septiembre cerrará durante dos horas el tránsito vehicular por el puente flotante sobre el río Ozama, debido a trabajos que requerirán el paso de una draga perteneciente a la Armada de República Dominicana.

De acuerdo con la institución, la suspensión del tránsito se extenderá desde las 10:00 de la mañana hasta las 12:00 del mediodía, período durante el cual los conductores no podrán utilizar esta vía para desplazarse entre los sectores conectados por el puente.

Durante el cierre, la draga de la Armada se desplazará aguas arriba del río Ozama para realizar trabajos de emergencia, por lo que será necesario mantener despejada la estructura mientras se desarrolla la operación.

El MOPC recomendó a los conductores que habitualmente utilizan el puente flotante planificar con anticipación sus desplazamientos y utilizar rutas alternas, especialmente si necesitan movilizarse durante las dos horas establecidas para la interrupción del tránsito.

Entre las opciones disponibles, Obras Públicas señaló los puentes Matías Ramón Mella, Juan Pablo Duarte y Juan Bosch como alternativas para quienes necesiten cruzar el río Ozama mientras permanezca vigente la medida.

El MOPC ofreció disculpas a la ciudadanía por los inconvenientes que pueda ocasionar el cierre temporal y exhortó a los usuarios de la vía a tomar las previsiones necesarias para evitar retrasos durante el período en que se desarrollarán los trabajos.