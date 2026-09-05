Marileidy Paulino hace historia y conquista su cuarta corona de la Liga Diamante

Bartolo García

Bruselas, Bélgica. – La dominicana Marileidy Paulino volvió a hacer historia al conquistar por cuarta ocasión el título de los 400 metros de la Liga Diamante, tras imponerse este sábado en la final celebrada en Bruselas con un impresionante registro de 48.64 segundos, que además estableció un nuevo récord del meeting.

MARILEIDY PAULINO ES CAMPEONA DE LA DIAMOND LEAGUE!



¡Ahora sí! Esta es la carrera de HOY.



Marileidy Paulino 🇩🇴 acaba de conquistar la gran final de los 400 metros femeninos de la Diamond League en Bruselas, Bélgica, imponiéndose con un espectacular 48.64 segundos, récord del… pic.twitter.com/OtjTaEzuCX — Los Deportes en Marcha (@TomasTroncosoJr) September 5, 2026

La campeona olímpica, que salió desde el carril cinco, tomó el control de la prueba y cruzó la meta con una ventaja de 56 centésimas sobre la noruega Henriette Jæger, quien ocupó la segunda posición con tiempo de 49.20 segundos. La victoria confirmó el dominio mostrado por la velocista dominicana durante una temporada en la que llegó a la final como principal favorita.

El podio lo completó la jamaiquina Nickisha Pryce, con 49.36 segundos, mientras la estadounidense Aaliyah Butler terminó cuarta con 49.98. Más atrás finalizaron Lurdes Gloria Manuel, de República Checa, con 50.18; la cubana Roxana Gómez, con 50.88; la polaca Natalia Bukowiecka, con 51.33, y la belga Helena Ponette, con 51.41.

Con esta victoria, Paulino recuperó el trofeo que había perdido en la temporada 2025, cuando terminó segunda en la final de Zúrich ante la bahreiní Salwa Eid Naser, quien se llevó aquella carrera con registro de 48.70 segundos. La dominicana respondió este año completando una campaña invicta dentro del circuito hasta coronarse nuevamente campeona.

La denominada “Gacela de Nizao” había ganado previamente las ediciones de 2022, 2023 y 2024, acumulando tres títulos consecutivos antes de ceder la corona en 2025. Su victoria en Bruselas eleva ahora su palmarés a cuatro campeonatos y la convierte en la única atleta que ha conquistado cuatro veces el título de los 400 metros en la Liga Diamante.

Además del campeonato, los 48.64 segundos representan el mejor tiempo registrado en los 400 metros durante una reunión de la Liga Diamante en Bruselas, otorgándole a Paulino el “Meeting Record”. La marca reafirma su condición como una de las principales figuras de la velocidad mundial y representa otro registro destacado dentro de su trayectoria internacional.

La nueva corona amplía el historial de éxitos de Marileidy Paulino y del atletismo de República Dominicana en los principales escenarios internacionales. Con cuatro títulos de la Liga Diamante y su condición de campeona olímpica, la velocista dominicana continúa consolidando una trayectoria que la coloca entre las figuras más dominantes de los 400 metros a nivel mundial.