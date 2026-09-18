Manglares de Boca Chica logran 86 % de supervivencia tras un año de restauración

DP World y Fundación Verde Profundo han sembrado más de 400 plántulas en la Laguna Arrecifal y proyectan alcanzar las 1,000 antes de finalizar 2026

Bartolo García

Boca Chica, República Dominicana.– El proyecto de restauración de manglares desarrollado por DP World en República Dominicana y Fundación Verde Profundo alcanzó un 86 % de supervivencia de las plántulas monitoreadas durante su primer año en la Laguna Arrecifal de Boca Chica, donde ambas organizaciones continúan ampliando progresivamente el área intervenida.

Durante la primera fase de la iniciativa fueron sembradas más de 400 plántulas de manglar. Al cumplirse un año de esa intervención, cerca del 48 % de las plantas monitoreadas ha desarrollado raíces aéreas, señalada por los responsables del proyecto como una evidencia favorable de crecimiento y desarrollo estructural.

La alianza mantiene como meta alcanzar las 1,000 plántulas sembradas al cierre de 2026, acompañando la expansión con labores de mantenimiento y monitoreo para evaluar no solo la cantidad de plantas establecidas, sino también su permanencia y evolución con el paso del tiempo.

Como parte de las acciones, 35 colaboradores de DP World en República Dominicana participaron junto a representantes de Fundación Verde Profundo en una nueva jornada de voluntariado ambiental, orientada a la conservación y a generar conciencia sobre la importancia de los manglares para las comunidades costeras y los ecosistemas marinos.

Manuel Martínez, CEO de DP World en República Dominicana, señaló que la empresa busca compatibilizar el desarrollo económico con la protección ambiental. “Nuestro compromiso es seguir apoyando iniciativas que fortalezcan la protección y recuperación de los ecosistemas costeros en nuestro entorno de influencia”, expresó.

Tasha Gough, CEO de Fundación Verde Profundo, destacó que la restauración de manglares requiere seguimiento técnico, continuidad y colaboración a largo plazo. Indicó que la supervivencia y el desarrollo registrados durante el primer año muestran una trayectoria favorable, aunque el proceso continuará siendo evaluado para conocer la respuesta del ecosistema.

Los monitoreos realizados en las zonas en proceso de restauración también han identificado moluscos, crustáceos y peces juveniles asociados al manglar. Estas observaciones seguirán siendo documentadas para analizar la evolución del hábitat a medida que avance el programa.

La iniciativa busca recuperar progresivamente funciones ecológicas de los manglares, como la provisión de hábitat para distintas especies, la retención de sedimentos y su futura contribución a la protección y resiliencia de la costa. El proyecto forma parte de “Nuestro Mundo, Nuestro Futuro”, la estrategia global de sostenibilidad de DP World.