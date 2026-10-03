Manabao se prepara para estrenar cancha multiuso tras años sin un espacio para grandes actividades

El director distrital Anyolino Fernández informó que la obra está en su etapa final y podría ser entregada en unos 15 días

Manabao, Jarabacoa.– El director municipal del distrito de Manabao, Anyolino Fernández, destacó la construcción de la nueva cancha multiuso como una obra de gran importancia para la comunidad, al considerar que responde a una necesidad acumulada durante años por la falta de un espacio adecuado para actividades de gran convocatoria.

Fernández explicó que el distrito no contaba con una infraestructura preparada para concentrar eventos multitudinarios, por lo que el nuevo recinto permitirá ampliar las posibilidades de uso para distintos sectores de la población.

La instalación podrá acoger actividades deportivas, sociales, religiosas, culturales y comunitarias, ofreciendo a los residentes un espacio destinado a la integración y al desarrollo de encuentros colectivos.

El director distrital agradeció al viceministro administrativo de la Presidencia, Ronal Sánchez, a quien atribuyó las gestiones para hacer posible la obra, mientras indicó que la ejecución está a cargo del Consejo de Apoyo a Jarabacoa.

De acuerdo con Fernández, los trabajos se encuentran en su fase final y la infraestructura podría ser entregada en aproximadamente 15 días, ya que actualmente se realizan los últimos detalles antes de su puesta en funcionamiento.

El funcionario informó además que la administración inicial estará a cargo del Ayuntamiento del distrito municipal de Manabao, hasta que pueda constituirse un patronato responsable de la gestión, cuidado y mantenimiento del espacio.

Fernández sostuvo que la prioridad será evitar el deterioro de la instalación y garantizar su uso adecuado. “Esto ha sido lo mejor para Manabao”, afirmó al referirse al impacto que espera tenga la cancha como punto de encuentro para el deporte y las actividades sociales, culturales y religiosas del distrito.

Con información de Fabio Hernández