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Agricultura habilita en Higüey centro de lavado y empaque para productores rurales

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Agricultura habilita en Higüey centro de lavado y empaque para productores rurales

Las instalaciones incluyen casa sombra, áreas de acopio y empaque para mejorar la comercialización y agregar valor a la producción agropecuaria local

Bartolo García

Higüey.– Familias rurales de Higüey cuentan con nuevas infraestructuras para el lavado, acopio y empaque de productos agropecuarios, como parte de una iniciativa orientada a fortalecer la producción local y mejorar las condiciones de comercialización en la provincia La Altagracia.

El ministro de Agricultura, Francisco Oliverio Espaillat Bencosme, visitó la casa sombra y el Centro de Lavado y Empaque de Productos Agropecuarios de la comunidad María Ruiz, donde conoció los avances alcanzados y el funcionamiento de las instalaciones.

Las estructuras forman parte del Programa de Agricultura Familiar y Desarrollo Rural, ejecutado con la participación de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), la Agencia Mexicana de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AMEXCID), Mesoamérica Sin Hambre AMEXCID-FAO, Supérate y el Ministerio de Agricultura.

La iniciativa busca que los productores puedan agregar valor a los alimentos cultivados en sus comunidades, incorporando procesos de manejo, lavado, almacenamiento y empaque antes de que los productos lleguen al mercado.

De acuerdo con las informaciones ofrecidas, el programa también procura fortalecer la seguridad alimentaria, mejorar los ingresos y ampliar las oportunidades comerciales de familias rurales en condiciones de vulnerabilidad.

Durante el recorrido, Espaillat Bencosme destacó la importancia de mantener la coordinación entre instituciones nacionales y organismos internacionales para ampliar las capacidades productivas y generar mejores condiciones para los agricultores.

Con estas instalaciones, el programa incorpora nuevas herramientas a la producción rural de Higüey, con el objetivo de mejorar la presentación y manejo de los productos agropecuarios y facilitar su llegada al mercado con mayor valor agregado.

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