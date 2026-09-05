Lorena Ochoa debuta en Teeth of the Dog y comparte con jóvenes golfistas dominicanos

Bartolo García

La Romana, R.D. – La legendaria golfista mexicana Lorena Ochoa jugó por primera vez en Teeth of the Dog®, el emblemático campo de Casa de Campo Resort & Villas, durante una visita en la que también compartió sus conocimientos y experiencias con niños y jóvenes golfistas dominicanos.

La ex número uno del ranking mundial participó en una clínica de golf para invitados especiales, encabezada por el ministro de Turismo, David Collado; Leo Matos, vicepresidente ejecutivo de Central Romana Corporation; y Andrés Pichardo Rosenberg, presidente de Casa de Campo Resort & Villas. La jornada permitió a los participantes recibir orientaciones técnicas directamente de una de las figuras más reconocidas del golf latinoamericano.

Ochoa llegó a ocupar durante 158 semanas consecutivas el primer lugar del ranking mundial, conquistó 27 títulos en el circuito de la LPGA y ganó dos torneos Majors, trayectoria que posteriormente le permitió ingresar al Salón de la Fama del Golf Mundial. Durante el encuentro, la mexicana habló sobre las experiencias y valores que marcaron su carrera y ofreció consejos para mejorar diferentes aspectos del juego.

Uno de los momentos centrales de la actividad fue el encuentro de Ochoa con niños de la academia de golf de Casa de Campo y juveniles de la Federación Dominicana de Golf, quienes pudieron interactuar con la exjugadora profesional. La mexicana destacó la importancia de respaldar a las nuevas generaciones y manifestó su satisfacción por transmitir parte de su experiencia a quienes representan el futuro de esta disciplina.

“Estoy muy feliz de estar en Casa de Campo y de haber podido jugar por primera vez Teeth of the Dog®. Es un campo espectacular”, expresó Ochoa, quien resaltó especialmente los hoyos ubicados frente al mar. Por su parte, David Collado, quien la invitó al país para participar en su programa Emprendedores, destacó la trayectoria de la mexicana y afirmó que su disciplina, tenacidad y enfoque representan un referente para la juventud.

El presidente de Casa de Campo Resort & Villas, Andrés Pichardo Rosenberg, consideró especialmente significativa la visita luego de la restauración de Teeth of the Dog®. El campo, diseñado por Pete Dye, cuenta con siete hoyos frente al mar conocidos como los “Heaven 7” y se ha convertido en uno de los principales atractivos para jugadores profesionales, aficionados y figuras internacionales que visitan República Dominicana.

La presencia de Lorena Ochoa se suma a las iniciativas dirigidas a posicionar a República Dominicana como destino internacional de turismo de golf. Casa de Campo complementa Teeth of the Dog® con Dye Fore y The Links, también diseñados por Pete Dye, además de instalaciones especializadas para entrenamiento, consolidando a La Romana como uno de los principales puntos de encuentro para figuras y aficionados de este deporte en el Caribe.