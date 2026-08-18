Leonardo Aguilera cumple un año al frente de Banreservas con más de RD$282 mil millones desembolsados

Bartolo García

SANTO DOMINGO.– El doctor Leonardo Aguilera cumple su primer año como presidente ejecutivo del Banco de Reservas, período en el que la institución ha concentrado su capacidad financiera en sectores considerados estratégicos para el crecimiento económico y social de República Dominicana. Desde su llegada en agosto de 2025, su gestión ha estado orientada al respaldo de familias, empresas, productores y grandes proyectos de inversión.

Entre agosto de 2025 y julio de 2026, Banreservas desembolsó más de RD$282,430.2 millones en préstamos, consolidando su participación en el financiamiento de la economía nacional. De ese monto, RD$135,349.7 millones, equivalentes al 47.9 %, fueron destinados directamente a sectores productivos, beneficiando a 34,873 clientes vinculados a mipymes, agropecuaria, comercio, manufactura, turismo y vivienda.

Las micro, pequeñas y medianas empresas han ocupado un lugar relevante durante este primer año de gestión. Expo Pymes Banreservas 2026 concluyó con financiamientos superiores a RD$17,200 millones y más de 25,000 solicitudes de crédito. A esto se suma la disponibilidad de RD$5,000 millones para pequeñas y medianas empresas lideradas por mujeres, como parte de las iniciativas dirigidas a promover el emprendimiento y la inclusión financiera.

El sector agropecuario también recibió recursos significativos, entre ellos RD$12,000 millones destinados al Programa de Pignoración de Arroz 2026-2027, con una tasa preferencial de 7 %. La iniciativa busca respaldar a productores y molineros, contribuir a la estabilidad de la producción nacional y proteger una actividad que genera miles de empleos y desempeña un papel fundamental en la seguridad alimentaria del país.

En materia de vivienda y construcción, Banreservas financió íntegramente los 700 apartamentos del residencial San José, con una inversión aproximada de RD$1,600 millones, además de respaldar la adquisición de 60 viviendas de Nuevas Esperanzas II por más de RD$117 millones. Estos financiamientos se suman a otros proyectos habitacionales apoyados por la institución dentro de las políticas dirigidas a ampliar el acceso a una vivienda digna.

La diáspora dominicana constituye otro de los ejes fortalecidos durante la administración de Aguilera. La Tercera Feria Inmobiliaria Banreservas en Nueva York y Lawrence generó financiamientos superiores a RD$5,118 millones, mientras que la segunda edición realizada en Madrid alcanzó preaprobaciones por más de RD$3,798 millones, representando un crecimiento de 111 % en el volumen de negocios frente a la edición anterior.

El mercado automotriz también registró una importante movilización de recursos. Expomóvil Banreservas cerró con más de RD$8,653 millones en financiamientos y la venta de más de 3,800 vehículos, incluyendo unidades nuevas, usadas, comerciales, híbridas y eléctricas. La entidad recibió solicitudes superiores a RD$25,000 millones durante la feria, reflejando la demanda existente en este segmento.

En proyectos estratégicos, Banreservas y AFI Reservas participaron con un financiamiento conjunto de US$345 millones para la termoeléctrica Manzanillo Power Land, operación dirigida a respaldar la expansión de la capacidad de generación eléctrica. La gestión también ha mantenido encuentros con empresarios, representantes de la banca, organismos reguladores y entidades internacionales para fortalecer la coordinación entre el sector financiero y productivo.

Al completar sus primeros doce meses, Leonardo Aguilera encamina a Banreservas hacia la celebración de sus 85 años con una agenda enfocada en eficiencia, transparencia, inclusión económica y financiamiento al desarrollo. La institución mantiene como prioridades el apoyo a las mipymes, el campo, la vivienda, la construcción, la diáspora y los proyectos estratégicos, en consonancia con las políticas de desarrollo impulsadas por el Gobierno del presidente Luis Abinader.