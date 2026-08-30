Juventud Awards 2026 celebra la excelencia y el liderazgo de una nueva generación dominicana

Bartolo García

Puerto Plata. – La XIX edición de Juventud Awards República Dominicana 2026 reconoció el talento, liderazgo, trayectoria y aportes de jóvenes profesionales y empresarios de diferentes regiones del país, durante una ceremonia celebrada en el Boutique Casa Colonial Beach & Spa, en Puerto Plata. La iniciativa, organizada por Brief Media Network, alcanza 19 ediciones como plataforma dedicada a proyectar historias de emprendimiento, excelencia profesional y compromiso con el desarrollo dominicano.

La premiación estuvo dividida en tres grandes categorías: Puerto Plata; Empresarial, Negocios y Liderazgo; y Construcción, Infraestructura, Arquitectura y Desarrollo Inmobiliario. La primera estuvo enfocada en figuras vinculadas al desarrollo de Puerto Plata, mientras que las otras dos tuvieron alcance nacional, permitiendo distinguir a profesionales y empresarios provenientes de diferentes puntos del territorio dominicano.

En la categoría Puerto Plata fueron reconocidos Berny Reynoso Díaz, Frederick Saldaña, Joilan Pérez, la doctora Noelia Cedeño, la doctora Elodie Aubry y la doctora Raysa Perrone. Sus reconocimientos estuvieron relacionados con sus contribuciones en áreas como arte y cultura, publicidad y comunicación, promoción turística, medicina, docencia, pediatría, neonatología, bienestar integral y turismo de bienestar, resaltando la diversidad del talento profesional existente en la provincia.

Mientras, en Empresarial, Negocios y Liderazgo fueron distinguidos Ana Margarita Cabrera Vidal, Carla Isabel Fernández Núñez, Odil Josefina Morilla Puigvert, Nicholl Rodríguez Ottenwalder, Geovanny Rodríguez y José Rafael Rodríguez. La organización destacó en ellos su visión empresarial, capacidad de innovación, liderazgo estratégico y contribución al crecimiento productivo del país. Asimismo, Juan Roberto Musa e Ibelca Vásquez recibieron reconocimientos especiales por sus respectivas trayectorias y aportes al liderazgo empresarial, la juventud, la conectividad aérea y el desarrollo turístico.

La categoría Construcción, Infraestructura, Arquitectura y Desarrollo Inmobiliario reconoció a Luis R. Santos Rojas, Román Alberto Crespo, Laura Michelle Álvarez Gell y Antonio Dell’Ermo por sus contribuciones a sectores considerados fundamentales para la transformación económica y urbana del país. De manera especial, Juventud Awards resaltó la trayectoria empresarial y gremial de Antonio Dell’Ermo, destacando su participación en el fortalecimiento de la industria de la construcción y la infraestructura vial dominicana.

Durante la ceremonia, Aneury Pilar, presidente de Brief Media Network, resaltó la evolución alcanzada por Juventud Awards y el compromiso de la organización con la creación de espacios destinados a reconocer y proyectar el talento nacional. También destacó los 19 años de Brief Magazine y el impacto de iniciativas como Puerto Plata Bridal, Expo Construcción, Expo Construcción Inmobiliaria y Expo Equipos Pesados. Las palabras iniciales estuvieron a cargo de María Isabel Cáceres de Silverio, mientras Vilma Beard ofreció la bienvenida y Anny Mariel Gómez tuvo a su cargo la conducción y coproducción de la gala.

La XIX edición contó con la participación de representantes de importantes empresas e instituciones y con el respaldo de organizaciones públicas y privadas. Tras 19 ediciones, Juventud Awards busca consolidarse como una plataforma de alcance nacional para reconocer a jóvenes que sobresalen por su liderazgo, emprendimiento, innovación y excelencia profesional, destacando desde Puerto Plata historias y trayectorias que contribuyen al crecimiento económico, empresarial, social y profesional de la República Dominicana.