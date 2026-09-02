INTRANT y DIGESETT intensifican operativos contra motociclistas que infringen la Ley de Tránsito

Santo Domingo, RD. – El Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre (INTRANT) y la Dirección General de Seguridad de Tránsito y Transporte Terrestre (DIGESETT) intensificaron los operativos de control dirigidos a motociclistas que incumplen las normas de circulación en las principales calles y avenidas del Gran Santo Domingo.

Durante la jornada, realizada de manera conjunta por técnicos del INTRANT, agentes de la DIGESETT y miembros de la Policía Preventiva, fueron fiscalizados más de 82 motociclistas por cometer distintas infracciones, entre ellas violar la luz roja de los semáforos, realizar cruces indebidos y transitar sin casco protector.

Estas acciones responden a la necesidad de intervenir de manera firme ante conductas que ponen en riesgo la seguridad vial y que pueden convertirse en factores desencadenantes de siniestros de tránsito.

Las autoridades informaron que los operativos se mantendrán de manera constante, con el propósito de garantizar el cumplimiento de la Ley núm. 63-17 de Movilidad, Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial, reforzando los controles en las vías con mayor flujo vehicular y mayor incidencia de incumplimiento de las normas.

Los operativos fueron desplegados en las intersecciones de las avenidas Winston Churchill con 27 de Febrero; Defilló con John F. Kennedy; Máximo Gómez con 27 de Febrero; Leopoldo Navarro con 27 de Febrero, y Máximo Gómez con John F. Kennedy.

Asimismo, las autoridades anunciaron que estas acciones serán intensificadas y extendidas a otros puntos estratégicos del Gran Santo Domingo, como parte de las medidas orientadas a fortalecer la seguridad y el orden en las vías.

El director ejecutivo del INTRANT, Juan Manuel Méndez García, instruyó el fortalecimiento de estas acciones como parte de una gestión enfocada en ordenar el tránsito, hacer cumplir las disposiciones de la Ley 63-17 y, especialmente, contribuir a reducir las muertes y lesiones ocasionadas por siniestros viales.

El INTRANT y la DIGESETT reiteraron su compromiso de continuar trabajando de manera articulada para promover el respeto a las señales de tránsito, los semáforos, los sentidos de circulación, las aceras y las demás disposiciones establecidas en la normativa vigente, con el objetivo de que su cumplimiento se convierta en una práctica cotidiana entre todos los usuarios de las vías

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