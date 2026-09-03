Intercambio con China deja a RD una brecha comercial superior a US$27,700 millones

Juan González advierte que las exportaciones dominicanas hacia el gigante asiático permanecen prácticamente estancadas, mientras las importaciones superaron los US$5,300 millones en 2025

Bartolo García

Santo Domingo, R.D. – La República Dominicana acumuló un déficit comercial de US$27,755 millones con la República Popular China entre 2019 y 2025, período en el que las exportaciones dominicanas hacia ese mercado alcanzaron apenas US$1,852 millones, frente a importaciones por US$29,607 millones, según datos de ProDominicana analizados por el politólogo e internacionalista Juan González.

El desequilibrio se hizo especialmente evidente durante 2025, cuando República Dominicana importó bienes chinos por US$5,381 millones y exportó productos por solo US$309 millones. De acuerdo con González, esta diferencia refleja una relación comercial ampliamente favorable al gigante asiático y mantiene pendiente el desafío de lograr mayores oportunidades para los productos dominicanos.

El analista explicó que las exportaciones hacia China han mostrado poco crecimiento durante los últimos siete años, al pasar de US$275 millones en 2019 a US$309 millones en 2025. En contraste, las importaciones procedentes de ese país aumentaron de US$3,064 millones a más de US$5,300 millones durante el mismo período, profundizando considerablemente la brecha comercial bilateral.

González recordó que tras el establecimiento de relaciones diplomáticas entre República Dominicana y China en 2018 se generaron expectativas sobre un incremento de las exportaciones nacionales y una mayor llegada de turistas chinos, resultados que, a su juicio, todavía no se han materializado en los niveles esperados. China ocupa actualmente el séptimo lugar entre los destinos de las exportaciones dominicanas, mientras que se mantiene como el segundo mayor origen de las importaciones, solo detrás de Estados Unidos.

El desequilibrio también se refleja en el turismo. Según cifras citadas del Banco Central, alrededor de 28,000 turistas chinos visitaron República Dominicana durante 2025, una proporción reducida frente a los 11.6 millones de llegadas registradas en el país. González contrastó estas cifras con la relación económica con Estados Unidos, cuyo flujo consolidado de remesas, exportaciones, turismo e inversión extranjera directa habría aportado más de US$23,500 millones a la economía dominicana durante el pasado año.

El politólogo manifestó preocupación por el posible impacto de las importaciones chinas sobre sectores productivos nacionales, especialmente las zonas francas, responsables de aproximadamente dos terceras partes de las exportaciones dominicanas de bienes y una importante fuente de empleos formales. En ese sentido, planteó que las autoridades y asociaciones vinculadas al sector deben evaluar mecanismos que permitan proteger su estructura productiva frente a la entrada masiva de determinados componentes y materias primas.

Finalmente, González consideró necesario que las autoridades dominicanas impulsen conversaciones con Pekín dirigidas a conseguir un intercambio comercial más equilibrado y favorable para ambas economías. Advirtió que el déficit acumulado con China representa un desafío para la balanza comercial del país y sostuvo que República Dominicana debe procurar mejores condiciones para aumentar sus exportaciones, fortalecer su producción nacional y aprovechar con mayor efectividad las oportunidades del mercado chino.