INFOTEP y PROMICHES acuerdan formar talento humano para impulsar desarrollo turístico de Miches

SANTO DOMINGO, RD. -El Instituto Nacional de Formación Técnico Profesional (INFOTEP) y la Asociación de Hoteles y Turismo El Seibo-Miches (PROMICHES) suscribieron un Acuerdo Marco de Cooperación Interinstitucional para fortalecer la formación técnico profesional y la empleabilidad de los habitantes de Miches y otros municipios de la región Este.

La alianza establece las bases para desarrollar programas de formación orientados a crear un banco de candidatos elegibles, debidamente capacitados para responder a las necesidades de personal de los hoteles que integran PROMICHES, en consonancia con el crecimiento que experimenta el destino turístico.

Durante el acto de firma, la directora general del INFOTEP, Maira Morla Pineda, destacó que el acuerdo responde al compromiso de la institución de vincular la formación técnico profesional con las necesidades reales de los sectores productivos y con las transformaciones que experimentan los territorios.

“Esta alianza permitirá responder de manera oportuna y pertinente a las demandas del sector turístico en Miches, así como fortalecer el desarrollo de las provincias El Seibo y Hato Mayor”, declaró Morla.

Señaló que la iniciativa se inscribe en la visión del Gobierno del presidente Luis Abinader de consolidar a Miches como un polo turístico con capacidad para generar empleos, atraer inversiones y ampliar las oportunidades de desarrollo para sus comunidades.

Mientras que el presidente de la Asociación de Hoteles y Turismo El Seibo-Miches (PROMICHES), William Phelan, destacó que el acuerdo con INFOTEP permitirá vincular de manera más directa las necesidades de la industria turística con la formación disponible en el territorio, mediante la identificación de los perfiles y competencias que demanda el sector y la actualización de los programas formativos.

“Hoy, la actividad turística, hotelera e inmobiliaria de la zona representa una inversión superior a los 1,250 millones de dólares, genera más de 6,000 empleos directos e indirectos y cuenta con unas 3,000 habitaciones hoteleras en operación”, resaltó Phelan.

Señaló que esta articulación contribuirá a preparar el talento humano requerido por el crecimiento turístico, hotelero e inmobiliario de Miches.

Formación vinculada al desarrollo de Miches

La oferta formativa incluirá Hotelería, Gastronomía, Electricidad, Refrigeración, Mecánica Automotriz, Mantenimiento, Emprendimiento y áreas vinculadas a la industria 4.0, además de programas de actualización en idiomas, herramientas tecnológicas, gestión financiera, gerencia y liderazgo, calidad, redacción de informes técnicos, formulación y evaluación de proyectos y solución de conflictos.

La iniciativa busca que la expansión de la actividad turística en Miches esté acompañada por una mayor disponibilidad de trabajadores formados en las competencias que demanda el sector, favoreciendo la incorporación de residentes de la zona a las nuevas oportunidades laborales.

Proyección de una Escuela Técnico Profesional

Durante la firma del acuerdo, las autoridades informaron que también evalúan la implementación y puesta en marcha de una Escuela Técnico Profesional en Miches, iniciativa que permitiría ampliar de manera permanente la oferta formativa del INFOTEP en la zona y responder a las necesidades de talento humano que genera el crecimiento económico y turístico del municipio.