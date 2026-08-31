INFOTEP certifica a 262 colaboradores de la Cámara de Diputados tras completar programa de formación

SANTO DOMINGO. -El Instituto Nacional de Formación Técnico Profesional (INFOTEP) certificó a 262 colaboradores de la Cámara de Diputados que completaron el programa de fortalecimiento de competencias técnicas y administrativas, en un acto encabezado por la directora general del INFOTEP, Maira Morla Pineda y la vicepresidenta del hemiciclo, Dharuelly D’Aza.

Como resultado del proceso formativo, se proyecta la entrega de 450 certificados, debido a que los participantes realizaron múltiples capacitaciones, con casos de colaboradores que completaron hasta seis acciones formativas.

“Esta graduación se enmarca en el programa de fortalecimiento de competencias desarrollado por el INFOTEP en coordinación con la Cámara de Diputados de la República Dominicana, abarcando una oferta formativa diversificada, orientada a impulsar la eficiencia gubernamental, la modernización tecnológica y la optimización de los procesos operativos e institucionales”, expresó Morla Pineda.

Resaltó el nivel de participación de los colaboradores y su disposición al aprendizaje continuo como elementos que contribuyen al mejoramiento del desempeño profesional.

“Muchos de ustedes, estimados graduandos, realizaron múltiples capacitaciones, alcanzando casos de colaboradores que recibirán hasta seis certificados, lo que demuestra su denodado interés en la superación personal y excelencia de desempeño en los quehaceres que siguen elevando a este honorable hemiciclo”, manifestó.

Entre tanto, Dharuelly D’Aza, destacó la importancia de la formación técnico-profesional para fortalecer las capacidades de los servidores públicos que participaron en el programa formativo impartido por el INFOTEP.

Resaltó que la capacitación permanente constituye una vía para el crecimiento profesional y la adaptación a las nuevas herramientas y demandas del entorno laboral.

“Una de las mejores maneras para crecer es capacitarse, porque una persona que está desempeñando una posición y aprende un oficio extra que le ayuda a desarrollar esa labor de manera más eficiente y efectiva, adaptándose a la modernidad, a la inteligencia artificial y a tantas otras herramientas que tenemos hoy, definitivamente podrá crecer en las labores que desempeña”, afirmó D’Aza Caraballo.

El programa tuvo un alcance integral y transversal en la estructura organizativa de la Cámara de Diputados e incluyó a directores departamentales, personal administrativo, colaboradores de libre nombramiento y remoción, así como integrantes del cuerpo militar y de seguridad.

La iniciativa, desarrollada en coordinación con la Cámara de Diputados, tuvo como propósito contribuir al fortalecimiento del talento humano, la eficiencia gubernamental, la modernización tecnológica y la optimización de los procesos operativos e institucionales.

Los participantes fueron capacitados mediante las modalidades presencial y virtual, en cuatro ejes estratégicos: Tecnología y Ofimática; Calidad y Operaciones; Comunicación e Impacto, y Desarrollo Organizacional.

En el área de Tecnología y Ofimática se impartieron formaciones sobre operaciones básicas de programas de oficina, Microsoft Excel y Microsoft Word, dirigidas a fortalecer la digitalización de procesos, la automatización de tareas y la estandarización de reportes e informes.

El eje de Calidad y Operaciones incluyó las técnicas de las 5S, buenas prácticas de almacenamiento y control de inventario, con énfasis en la organización de los espacios de trabajo, el manejo de archivos y la eficiencia de los procesos logísticos internos.

En Comunicación e Impacto, los colaboradores recibieron capacitación en comunicación efectiva y presentaciones de alto impacto, mientras que el eje de Desarrollo Organizacional abordó trabajo en equipo y servicio al cliente, orientados a favorecer un clima laboral colaborativo y una atención de mayor calidad a usuarios internos, legisladores y ciudadanía.