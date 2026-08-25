Induveca recibe distinción como empresa emblemática dominicana en Best of DR Norte

Bartolo García

SANTIAGO.– Induveca, empresa perteneciente a Grupo SID, fue reconocida como “Empresa Emblemática Dominicana” durante la premiación Best of DR Norte, una distinción otorgada por su trayectoria y sus aportes al desarrollo industrial, económico y social de la República Dominicana a lo largo de más de cinco décadas.

Fundada en La Vega, la empresa ha desarrollado una presencia estrechamente vinculada a las costumbres y preferencias alimentarias de los dominicanos. A través de los años, Induveca ha mantenido una estrategia enfocada en la calidad, innovación y diversificación de sus productos, consolidando diferentes marcas dentro del mercado nacional.

La integración de la compañía a Grupo SID en 2001 marcó una nueva etapa de inversión, modernización y expansión, fortaleciendo sus capacidades productivas e incorporando nuevas categorías de alimentos, lácteos y bebidas. Actualmente, dispone de seis plantas de producción y siete centros de distribución que respaldan su presencia en diferentes puntos del territorio dominicano.

En términos de generación de empleos, Induveca cuenta con más de 2,400 colaboradores directos, además del impacto que produce a través de su cadena de valor. La compañía destacó que sus operaciones contribuyen al empleo formal, la capacitación técnica y el dinamismo económico, particularmente en comunidades de la región Norte.

“En Induveca reafirmamos nuestro compromiso con el desarrollo del país, preservando nuestras raíces y aportando al crecimiento de la industria nacional”, expresó Lil Esteva, vicepresidenta ejecutiva de Induveca, quien recibió la distinción en representación de la empresa durante la ceremonia.

La compañía también ha incorporado procesos de digitalización de almacenes, sistemas avanzados de gestión y herramientas destinadas a mejorar la trazabilidad, el control de inventarios y la eficiencia logística. Paralelamente, ha desarrollado proyectos de eficiencia energética, optimización de rutas refrigeradas, sistemas fotovoltaicos, valorización de residuos y reducción del consumo de agua, combustible y vapor.

Entre sus iniciativas ambientales, Induveca destacó la incorporación del empaque Green Casing en su línea de Salami Súper Especial, con el que asegura reducir en un 90 % el uso de plásticos de origen fósil. Con el reconocimiento recibido en Best of DR Norte, la compañía resaltó su trayectoria desde La Vega y reiteró su compromiso de continuar combinando producción nacional, innovación, sostenibilidad y generación de oportunidades para el desarrollo del país.