Impulsan capacitación comunitaria para proteger y restaurar manglares en Montecristi y Puerto Plata

Bartolo García

REPÚBLICA DOMINICANA.– El Centro de Innovación Atabey (CI-Atabey), junto a EcoSoluciones y Global Coralition, fortaleció las capacidades de actores vinculados a la protección de los manglares mediante la realización de cuatro talleres técnicos en las provincias Montecristi y Puerto Plata. Las jornadas estuvieron dirigidas a brigadas, técnicos ambientales, guardaparques y representantes de comunidades costeras.

Las capacitaciones forman parte del proyecto “Dominican Blue Carbon Exchange for the Restoration and Conservation of Mangroves in the Provinces of Montecristi and Puerto Plata”, ejecutado por el Centro Atabey y financiado por ORRAA (Ocean Risk and Resilience Action Alliance). La iniciativa procura contribuir a la restauración de los océanos y aumentar la resiliencia de las comunidades frente a los desafíos ambientales y climáticos.

Durante los encuentros se abordaron temas relacionados con la restauración y monitoreo de bosques de manglar, gestión de residuos, prevención de incendios y vigilancia ambiental. Los talleres se desarrollaron en Pepillo Salcedo y Montecristi, así como en Estero Hondo y Luperón, con la participación de instituciones públicas, ayuntamientos, organizaciones comunitarias, docentes, representantes del turismo, bomberos y miembros de la Armada de República Dominicana.

En Montecristi, los participantes analizaron problemáticas específicas como la afectación del humedal Estero Balsa por sustancias químicas, los procesos naturales de regeneración del mangle negro y las dificultades relacionadas con el manejo de residuos. El intercambio permitió compartir conocimientos y plantear alternativas para mejorar la protección de estos espacios naturales.

Mientras, en Luperón fueron estudiadas experiencias relacionadas con incendios registrados en áreas de manglar y las medidas necesarias para mejorar su prevención y respuesta. En Estero Hondo, las conversaciones estuvieron enfocadas en experiencias de restauración y en la necesidad de reforzar la vigilancia ambiental y la coordinación entre comunidades, autoridades y actores vinculados con la actividad turística.

Los talleres también sirvieron para identificar necesidades señaladas directamente por las comunidades. Entre las principales propuestas se encuentran realizar jornadas de limpieza de playas y lagunas, mejorar la clasificación de residuos, desarrollar acciones de sensibilización ambiental e identificar riesgos, además de fortalecer la preparación comunitaria frente a posibles incendios.

Las capacitaciones continuarán durante la ejecución del proyecto y estarán acompañadas de acciones de restauración ecológica, monitoreo, vigilancia y participación comunitaria en zonas priorizadas de Montecristi y Puerto Plata. La iniciativa se desarrolla bajo el concepto de carbono azul y busca contribuir a la conservación de los manglares, considerados ecosistemas fundamentales para la biodiversidad, la protección de las costas y la resiliencia de las comunidades ante los efectos del cambio climático.