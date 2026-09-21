EDENORTE moviliza voluntarios para retirar desechos de playa Boca de Nagua

Más de 60 personas participaron en una jornada de limpieza costera con apoyo de Medio Ambiente y Turismo

Bartolo García

Nagua, María Trinidad Sánchez.– EDENORTE Dominicana desarrolló una jornada de limpieza en la playa Boca de Nagua, donde 62 voluntarios participaron en la recolección de plásticos y otros residuos sólidos acumulados en esta zona costera.

La actividad fue organizada por el Voluntariado Manos que Iluminan, perteneciente a la Unidad de Responsabilidad Social Corporativa de la empresa, como parte de las acciones conmemorativas del Día Internacional de Limpieza de Playas, Ríos y Costas.

En la jornada participaron colaboradores de EDENORTE, así como niños y adolescentes hijos del personal, quienes se integraron a las labores de saneamiento y recolección de cientos de fundas con desechos.

La iniciativa contó con el respaldo de los ministerios de Medio Ambiente y Recursos Naturales y de Turismo, como parte de la coordinación interinstitucional orientada a la conservación de los ecosistemas costeros.

Durante la actividad estuvieron presentes Gregorio Núñez, encargado de Medio Ambiente de EDENORTE, y Argenis de la Rosa, supervisor del Ministerio de Turismo, quienes acompañaron a los voluntarios durante las labores de limpieza.

La empresa destacó que la jornada también buscó crear conciencia sobre el impacto de los residuos plásticos en el mar y en las especies que dependen de estos ecosistemas, además de promover una mayor participación ciudadana en el cuidado del entorno.

EDENORTE indicó que el Voluntariado Manos que Iluminan continuará desarrollando acciones ambientales, educativas y comunitarias, con el propósito de fomentar la protección de los recursos naturales en las zonas donde mantiene presencia.