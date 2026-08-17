Hacienda II abre nueva opción para construir e invertir frente a Playa Dorada

Bartolo García
PUERTO PLATA.– Grupo KSI y la familia Gómez Pellerano anunciaron el inicio de Hacienda II, un nuevo proyecto inmobiliario ubicado estratégicamente frente al complejo turístico Playa Dorada, concebido para familias interesadas en construir su vivienda y para inversionistas que buscan oportunidades de crecimiento patrimonial en la zona norte.
La propuesta contempla solares disponibles desde 300 metros cuadrados, ofreciendo espacios destinados al desarrollo de viviendas en una zona caracterizada por su cercanía con importantes áreas turísticas, comerciales y de servicios de Puerto Plata.
Uno de los principales componentes de Hacienda II son las facilidades de financiamiento disponibles para la adquisición de terrenos. Con estas condiciones, los desarrolladores buscan ampliar las posibilidades de acceso para personas que desean comprar un solar e iniciar posteriormente la construcción de su vivienda.
La ubicación frente a Playa Dorada constituye uno de los principales atractivos del proyecto, debido a su conexión con importantes vías de comunicación y su proximidad a uno de los polos turísticos más conocidos de Puerto Plata. Estas características también representan un elemento de interés para quienes contemplan la adquisición de terrenos como inversión.
La iniciativa plantea diferentes posibilidades para sus adquirientes. Mientras algunas familias podrán utilizar los solares para construir la casa que desean, otros compradores podrán incorporarlos como parte de una estrategia de inversión y creación de patrimonio, tomando en consideración el potencial de desarrollo de la zona.
Hacienda II forma parte de la apuesta de Grupo KSI y la familia Gómez Pellerano por continuar promoviendo proyectos inmobiliarios en Puerto Plata, con iniciativas que buscan generar nuevas oportunidades de inversión y acompañar el crecimiento urbano y económico que registra la provincia.
Grupo KSI cuenta con más de 40 años de trayectoria y está encabezado por el ingeniero Kuky Silverio, empresario vinculado al desarrollo de diferentes iniciativas inmobiliarias y empresariales en Puerto Plata. Con Hacienda II, la compañía amplía su presencia en el sector y presenta una nueva alternativa para quienes buscan construir, invertir y establecer patrimonio cerca de Playa Dorada.