Green Garden Wellness Lounge inaugura en Puerto Plata el primer centro de bienestar en un aeropuerto del Caribe

La propuesta funciona dentro del Aeropuerto Internacional de Puerto Plata con servicios de relajación y recuperación para viajeros

Bartolo García

Puerto Plata.– Green Garden Wellness Lounge inauguró este jueves un nuevo espacio en el Aeropuerto Internacional de Puerto Plata, presentado como el primer centro de bienestar en operar dentro de un aeropuerto del Caribe, incorporando una propuesta de relajación y recuperación a la experiencia de los pasajeros.

La iniciativa, liderada por la doctora Raysa Perrone, ofrece servicios como masajes en distintas modalidades, botas de compresión y terapias de bienestar, con atención dirigida tanto a quienes llegan a Puerto Plata como a quienes parten del destino.

La apertura busca integrar bienestar, innovación y turismo dentro de la experiencia aeroportuaria, en momentos en que este tipo de servicios gana presencia dentro de las propuestas vinculadas al descanso y cuidado personal durante los viajes.

Durante el acto, Carlos Rodolí, director de Aeropuertos Norte de Aeropuertos Dominicanos Siglo XXI (AERODOM), destacó que la incorporación de Green Garden amplía las opciones disponibles para los pasajeros y forma parte de los esfuerzos de AERODOM y Vinci Airports por mejorar la experiencia dentro de las terminales.

“La llegada de esta propuesta nos permite ampliar las posibilidades que ofrecemos y agregar valor a la experiencia aeroportuaria”, expresó Rodolí durante la ceremonia, que contó con representantes de los sectores turístico y empresarial y personalidades de Puerto Plata.

Por su parte, Perrone agradeció la receptividad de AERODOM y señaló que la apertura dentro del aeropuerto representa una oportunidad de expansión para Green Garden, manteniendo, según afirmó, sus estándares de profesionalidad, calidad y servicio. El ingeniero Alex Zamor, esposo y socio de la doctora, también resaltó el respaldo recibido de pacientes, colaboradores y familiares.

La ceremonia incluyó la bendición de las instalaciones a cargo del reverendo Carlos Miguel Almonte. Con la apertura, Green Garden Wellness Lounge incorpora sus servicios a uno de los principales puntos de entrada y salida de Puerto Plata, sumando una nueva propuesta a la oferta turística y aeroportuaria de la provincia.