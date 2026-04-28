Coopadepe alcanza récord histórico y supera los RD$5,876 millones en activos

Bartolo García

Moca, Espaillat.– La Cooperativa de Ahorros, Créditos y Servicios Múltiples (Coopadepe) celebró su Vigésima Quinta Asamblea Ordinaria Anual, donde presentó su memoria correspondiente al ejercicio 2025, destacando un crecimiento histórico en sus activos totales, que cerraron en más de RD$5,876 millones, consolidando su fortaleza financiera y su compromiso con el desarrollo comunitario.

Durante el encuentro, se informó que en los últimos cuatro años la institución ha mantenido un crecimiento sostenido, pasando de RD$3,611 millones en activos en 2022 a los actuales RD$5,876 millones en 2025, reflejando una gestión eficiente y una sólida confianza de sus asociados.

Asimismo, los excedentes netos alcanzaron los RD$214 millones, registrando un crecimiento de un 6.8 % en comparación con el año anterior, convirtiéndose en los más altos en la historia de la cooperativa, un logro que fue valorado como resultado de una administración responsable y estratégica.

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El presidente del Consejo de Administración, Bernardo Sánchez, resaltó que Coopadepe continúa fortaleciendo su visión institucional con un enfoque estratégico claro, destacando que el desempeño financiero alcanzado durante 2025 demuestra la estabilidad y proyección de la entidad dentro del sistema cooperativista nacional.

Por su parte, el gerente general, Gendry de la Rosa, presentó los principales indicadores financieros, señalando que la cartera de préstamos creció un 26.83 %, alcanzando los RD$4,019 millones, mientras que la cartera de ahorros aumentó en RD$288.5 millones, cerrando en RD$1,212 millones, equivalente a un crecimiento del 31.22 %.

De la Rosa explicó que este avance evidencia la confianza que los socios mantienen en la institución y agregó que las captaciones y aportaciones también reflejaron una expansión del 26.78 %, con RD$1,158 millones adicionales, cerrando los pasivos totales en RD$5,481 millones.

Además, destacó que durante el año 2025 Coopadepe alcanzó los 48,725 asociados, reafirmando su posicionamiento como una cooperativa sólida, confiable y con fuerte presencia en la provincia Espaillat y otras comunidades donde impacta positivamente.

Durante la asamblea también fue reconocida la labor de la Casa de la Comunidad de Moca, institución que ofrece servicios legales gratuitos y confidenciales a la ciudadanía, siendo considerada un importante respaldo social para muchas familias. La directiva de Coopadepe valoró este trabajo como ejemplo de servicio comunitario y reafirmó su compromiso de seguir impulsando el progreso con transparencia, responsabilidad y solidaridad.