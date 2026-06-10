Diputado de Pedernales abandona la Fuerza del Pueblo y anuncia renuncia irrevocable

Bartolo García

Santo Domingo. El diputado por la provincia Pedernales, Rafael Pérez, anunció este miércoles su renuncia irrevocable al partido Fuerza del Pueblo (FP) y al Comité Central de esa organización política, durante una sesión ordinaria de la Cámara de Diputados.

El legislador informó que la decisión fue formalizada en horas de la mañana ante los organismos correspondientes de la Fuerza del Pueblo, asegurando que se trata de la determinación más trascendental de su trayectoria política hasta el momento.

El diputado Rafael Pérez, informa que ha depositado su renuncia irrevocable al comité central y a la militancia del Partido de la Fuerza del Pueblo. Dice que lo hace desde una profunda reflexión interna, honestidad y responsabilidad. Afirma que se lleva muchas enseñanzas y… pic.twitter.com/CMyPMmXBrP — Cámara de Diputados de la República Dominicana (@DiputadosRD) June 10, 2026

“Hoy quiero suministrar la información más importante de mi carrera política”, expresó Pérez durante su intervención en el hemiciclo, donde comunicó oficialmente su salida de la organización opositora.

El congresista explicó que su renuncia fue tomada luego de una profunda reflexión, guiada por principios de honestidad y responsabilidad. Asimismo, indicó que la decisión responde a consideraciones personales y políticas evaluadas cuidadosamente durante los últimos meses.

Pérez agradeció la oportunidad de haber formado parte de la Fuerza del Pueblo y destacó las experiencias compartidas con dirigentes y militantes de la organización. También valoró el aprendizaje adquirido durante su permanencia en el partido y el trabajo realizado junto a sus compañeros.

Con esta salida, la bancada de la Fuerza del Pueblo en la Cámara de Diputados pasa de 28 a 27 legisladores, mientras persiste la expectativa sobre el futuro político de Rafael Pérez, quien no informó si se integrará a otra organización o si continuará ejerciendo sus funciones como diputado independiente.

El legislador concluyó su intervención agradeciendo el respaldo recibido durante su militancia y reafirmando su compromiso con el desarrollo de la provincia Pedernales y de la República Dominicana, independientemente de su nueva posición política.