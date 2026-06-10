Santo Domingo reunirá expertos para debatir los desafíos de la inteligencia artificial y la gestión de riesgos

Bartolo García

Santo Domingo, República Dominicana. Autoridades, expertos y profesionales de América Latina se darán cita en el XIX Congreso Internacional de Finanzas y Auditoría (CIFA) y el XXIV Seminario Latinoamericano de Contadores y Auditores (SELATCA), donde se analizarán los principales desafíos que enfrentan las organizaciones ante la acelerada transformación digital y los riesgos globales emergentes.

El evento, organizado por la Asociación de Bancos Múltiples de la República Dominicana (ABA) y BDO Escuela de Negocios, se celebrará del 30 de julio al 2 de agosto en el hotel Santo Domingo Bay Convention Resort & Casino, en Boca Chica, bajo el lema “Transformando la auditoría y la gestión de riesgos en la era digital”.

Los organizadores informaron que la agenda estará enfocada en temas de alta relevancia para el entorno empresarial actual, incluyendo inteligencia artificial, cambios regulatorios, analítica avanzada, sostenibilidad, gobierno corporativo y el impacto de los choques económicos y geopolíticos sobre los mercados internacionales.

Asimismo, destacaron que uno de los ejes principales del congreso será la identificación de herramientas y estrategias para anticipar, mitigar y gestionar riesgos en un contexto marcado por la rápida evolución tecnológica, la creciente sofisticación de las amenazas digitales y la incertidumbre global.

A través de conferencias magistrales, paneles especializados y sesiones simultáneas, los participantes tendrán acceso a contenidos relacionados con ciberseguridad, auditoría continua, analítica predictiva, auditoría forense, prevención del lavado de activos, transparencia corporativa y criterios ESG, impartidos por reconocidos expertos nacionales e internacionales.

Los organizadores resaltaron que el CIFA-SELATCA se ha consolidado durante más de dos décadas como uno de los principales espacios de actualización profesional en América Latina, reuniendo en cada edición a ejecutivos, reguladores, auditores, especialistas en riesgos, oficiales de cumplimiento y profesionales vinculados al sector financiero y empresarial.

Con una asistencia promedio cercana a las 300 personas por edición, el congreso busca fortalecer las capacidades de los participantes frente a los nuevos retos del entorno económico global. Los interesados pueden consultar el programa completo y realizar su inscripción a través de la página oficial de la ABA.