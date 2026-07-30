Juristas debaten el rol del Tribunal Constitucional en la protección de la Constitución económica

En la Cátedra Dr. Manuel Bergés Chupani: Integridad Judicial, el magistrado presidente Napoleón R. Estévez Lavandier indicó que el TC ha contribuido a definir el alcance de los principios que integran el régimen económico constitucional

El evento académico, dedicado al jurista y profesor Juan Manuel Guerrero, reunió a destacados especialistas que analizaron el papel de esta alta corte en la defensa del orden económico

SANTO DOMINGO. El Tribunal Constitucional (TC) realizó la sexta edición de la Cátedra Dr. Manuel Bergés Chupani: Integridad Judicial con un panel en el que expertos analizaron el papel del órgano como garante de la Constitución económica y su incidencia en el fortalecimiento del Estado de derecho.

Al pronunciar las palabras centrales del acto, dedicado a la memoria del jurista y profesor Juan Manuel Guerrero de Jesús, el magistrado Napoleón R. Estévez Lavandier, presidente del TC, afirmó que esta alta corte cuenta con una sólida línea jurisprudencial en la materia que «ha contribuido a definir el alcance de los principios que integran el régimen económico constitucional».

El juez presidente precisó que el tema de esta cátedra es de gran relevancia. «Nuestra Constitución no solo organiza el Estado y los derechos fundamentales, sino que también establece los principios que orientan la actividad económica del Estado», añadió.

Explicó, además, que el modelo constitucional dominicano concibe la economía como un instrumento al servicio de las personas, armonizando la iniciativa privada con el interés general.

Sobre el homenajeado, el magistrado Estévez Lavandier precisó que el maestro Juan Manuel Guerrero dejó una huella perdurable en varias generaciones de profesionales del derecho y realizó valiosos aportes a la doctrina constitucional. Señaló que su vida constituyó un ejemplo de excelencia académica, rectitud y compromiso con la justicia.

De su lado, el director de la Escuela de Derecho de la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra (PUCMM), campus Santo Domingo, Héctor Alies, pronunció las palabras de bienvenida, destacando que el tema de esta cátedra se conecta con dos dimensiones de la misión de esta alta casa de estudios: la reflexión académica rigurosa y el fortalecimiento de las instituciones democráticas.

Por otra parte, al recibir un reconocimiento in memoriam al Dr. Juan Manuel Guerrero de Jesús, la señora Johanna Galvá Polanco Vda. Guerrero agradeció al TC por dedicar esta cátedra en honor a su esposo, resaltando sus cualidades y los aportes que realizó a la comunidad académica y jurídica.

Durante el panel «El Tribunal Constitucional como guardián de la Constitución económica», los expositores debatieron sobre el conjunto de normas y reglas con las que la carta magna organiza y regula la vida económica del Estado, así como las sentencias que ha dictado este alto tribunal en esta materia y labor que ha realizado para garantizar los derechos fundamentales.

Los expositores fueron el magistrado Amaury A. Reyes Torres, juez del TC; el Dr. Eduardo Jorge Prats, jurista y catedrático; la Licda. Mónika Infante, abogada y ejecutiva de Manzanillo Gas & Power, y el Dr. Luis Miguel Pereyra, jurista y catedrático. El panel tuvo como moderadora a la Licda. Anyarlene Bergés, abogada y ejecutiva de INICIA.

La actividad contó con la presencia de jueces, abogados, maestros, autoridades gubernamentales, representantes de la sociedad civil, familiares del homenajeado, estudiantes y servidores del sistema de justicia reunidos en el auditorio.

Con la Cátedra Dr. Manuel Bergés Chupani: Integridad Judicial, esta alta corte busca fortalecer la institucionalidad democrática mediante la promoción de los principios, normas y valores éticos que deben regir el ejercicio de la función pública y la administración de justicia. A través del análisis y la reflexión, impulsa una cultura de integridad como fundamento esencial para el fortalecimiento del Estado de derecho.