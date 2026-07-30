Humano Seguros fortalece su presencia en el Este con moderna oficina regional en La Romana

Bartolo García

Humano Seguros inauguró su nueva Oficina Regional para la Zona Este en La Romana, como parte de su estrategia de expansión y fortalecimiento de la experiencia de servicio. El nuevo espacio fue concebido para ofrecer una atención más cercana, ágil y personalizada, brindando mayor comodidad a clientes, intermediarios y afiliados de toda la región.

La empresa explicó que esta apertura representa un paso importante en su proceso de transformación, reafirmando su compromiso de acompañar a las personas en cada etapa de sus vidas mediante soluciones de seguros respaldadas por un servicio de calidad y un trato humano que caracteriza a la organización.

Raimer Cedeno, Cristil Cermeno, Farah Miguel y Edgar Cedeno

Durante el acto inaugural, el vicepresidente ejecutivo-gerente general de Humano Seguros, José Zapata, afirmó que la nueva oficina simboliza mucho más que una expansión física, al destacar que el espacio fue diseñado pensando en las personas, integrando innovación, cercanía y eficiencia para ofrecer una experiencia más cómoda y humana a quienes confían en la empresa.

Ramon Inoa e Irvin Rivera

Por su parte, la vicepresidenta de Negocios, Ydania Vólquez, resaltó que la inauguración da continuidad a una trayectoria de 20 años de presencia en La Romana, período durante el cual la aseguradora ha fortalecido relaciones de confianza con miles de clientes, intermediarios y familias de toda la Zona Este, renovando ahora ese compromiso con instalaciones modernas y funcionales.

Luis Poueriet, Juana Tais Perez, Rosalynn Ceballos, Paola Martínez y Luis Richiez

El nuevo local cuenta con un diseño contemporáneo que facilita una atención más eficiente y permitirá realizar diversos servicios, entre ellos impresión de carnets, cotizaciones de seguros de vehículos, solicitudes de reembolsos, pagos de facturas, emisión de certificaciones y otras gestiones, además de disponer de un horario de atención extendido para ofrecer mayor flexibilidad a los usuarios.

Juan Paulino-Wander Cedano y David Cornelio

La directora Regional Zona Este, Rosalynn Ceballos, destacó que las instalaciones fueron diseñadas con un enfoque inclusivo y accesible, con capacidad para 24 personas sentadas, áreas adaptadas para personas con movilidad reducida y 19 espacios de estacionamiento, garantizando mayor comodidad tanto para colaboradores como para visitantes.

Jazmin Caba y Eloisa Anderson

Con esta nueva oficina, Humano Seguros consolida su presencia en la región Este del país y reafirma su apuesta por la innovación, la excelencia en el servicio y la cercanía con sus clientes, fortaleciendo su posición como una de las principales aseguradoras del mercado dominicano y manteniendo su compromiso de proteger la salud, la familia y los bienes de quienes depositan su confianza en la empresa.