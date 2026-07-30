David Collado deja iniciada obras turísticas en Baní por 137 millones de pesos

Baní, provincia Peravia. – Como parte de su programa de recuperación de espacios públicos y frentes marinos, el ministro de Turismo, David Collado dejó iniciados los trabajos de remodelación de la playa los Almendros y malecón de Baní, en esta provincia de la región Sur del país.

La intervención, un viejo reclamo de sus habitantes, se hará con una inversión de RD$136,956,834, bajo la coordinación del Comité Ejecutor de Infraestructuras en Zonas Turísticas (CEIZTUR) del MITUR.

La obra abarca la construcción de plazas duras, terrazas, módulos de ventas, mobiliario urbano, espacios recreativos, obras de pavimentación, instalaciones sanitarias y eléctricas, bolardos, áreas verdes y un amplio programa de paisajismo y restauración ambiental.

En un área total de intervención es 9,978 metros cuadrados, con un área de influencia geográfica de13, 646.

El ministro Collado destacó la importancia de esa obra y el impacto que tendrá en el turismo local.

“Hoy estamos aquí dejando iniciados los trabajos de una intervención que marcará un antes y un después aquí en Baní, en el impulso de su turismo”, dijo el funcionario.

Afirmó que esa obra es parte de su visión y empeño de recuperar los espacios públicos y los frentes marinos para el disfrute de turistas y residentes.

La intervención contará, además, con estacionamientos, edificaciones de apoyo para servicios eléctricos, seguridad, y manejo de residuos sólidos.

En área se instalarán mesas de picnic, juegos infantiles, equipos para ejercicios al aire libre, baños públicos y atención de emergencias.

Esta iniciativa del MITUR busca recuperar y modernizar uno de los principales espacios recreativos del litoral de la provincia Peravia y fortalecer las condiciones operativas y ambientales del frente marino promoviendo un espacio público más seguro, resiliente, ordenado y funcional.

Además del ministro Collado, a la actividad asistieron las principales autoridades municipales y provinciales, así como empresarios turísticos de la zona.