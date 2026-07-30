Carolina Mejía comparte una mañana de alegría y aprendizaje con cientos de niños en el Campamento de Verano del Distrito Nacional

Santo Domingo, DN. Entre sonrisas, juegos y abrazos, Carolina Mejía compartió este jueves una jornada especial junto a cientos de niños que participan en el Campamento de Verano 2026 organizado por la Alcaldía del Distrito Nacional en la circunscripción uno.

Con la cercanía que la caracteriza, la alcaldesa recorrió las distintas áreas del campamento, conversó con los niños y participó junto a ellos en actividades de pintura, baile y manualidades, disfrutando cada momento de una iniciativa creada para que los más pequeños aprendan mientras viven unas vacaciones llenas de experiencias positivas.

Al observar los trabajos realizados por los participantes, Carolina destacó el entusiasmo con el que aprenden sobre el cuidado del medioambiente.

“Quiero felicitarlos por el gran trabajo que están haciendo reciclando. Cuando aprendemos a cuidar nuestra ciudad desde pequeños, estamos construyendo un mejor futuro para todos”, expresó.

También agradeció al equipo de la Alcaldía encabezado por Raymond Rodríguez, director de Desarrollo Comunitario, para quien pidió un aplauso por hacer posible un espacio donde la educación, la recreación y los valores se unen para beneficiar a las familias capitaleñas.

El Campamento de Verano, impulsado cada año por la Alcaldía del Distrito Nacional, reúne a niños de las tres circunscripciones de la capital durante el período de vacaciones escolares, ofreciéndoles una semana de actividades educativas, deportivas, culturales y recreativas que fortalecen la convivencia, el trabajo en equipo, la creatividad y el respeto por el entorno.

Durante esta edición, los participantes han recibido talleres sobre convivencia ciudadana, protección del medioambiente, prevención de incendios, manejo responsable de residuos, programación básica (coding), arte, pintura, dibujo y actividades deportivas, además de presentaciones del ballet de la Alcaldía, la banda musical del Cuerpo de Bomberos y otras dinámicas especialmente preparadas para ellos.

Los campamentos se desarrollaron en el Club Los Cachorros de Cristo Rey, el Club Rafael Barias de Villa Consuelo y la Escuela Hogar Rosa Duarte, gracias al respaldo de diversas instituciones públicas y empresas privadas comprometidas con la niñez dominicana.

Al despedirse, Carolina volvió a compartir con los niños entre risas y fotografías, reafirmando una convicción que ha acompañado su gestión: invertir en la niñez es invertir en el futuro de Santo Domingo y de la República Dominicana.