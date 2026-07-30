Tuto Tavarez

Angie Mariel Abreu Cepeda (Fútbol): Nació el 9 de diciembre de 2008 en Santiago de los Caballeros, República Dominicana.

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Se desempeña como mediocampista y forma parte de las categorías formativas de Cibao FC, club en el que ha desarrollado toda su carrera deportiva y donde se ha consolidado como una de las principales promesas del fútbol femenino dominicano.

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Desde muy joven destacó por su talento en el mediocampo, sobresaliendo por su visión de juego, capacidad para distribuir el balón, inteligencia táctica y liderazgo dentro del terreno.

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Su evolución le permitió ascender rápidamente por las distintas categorías de Cibao FC, representando al club en los torneos nacionales Sub-16, Sub-17 y Sub-20. A lo largo de ese proceso ha sido una pieza clave en los éxitos del conjunto naranja, acumulando una destacada producción ofensiva desde la segunda línea.

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Angie Mariel su rendimiento la llevó a integrar la Selección Dominicana Femenina Sub-17, con la que disputó la Copa Mundial Femenina Sub-17 de la FIFA República Dominicana 2024, convirtiéndose en una de las futbolistas que representó al país en la primera participación mundialista de esta categoría.

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Durante el torneo fue titular en los tres encuentros de la fase de grupos, enfrentando a Ecuador, Nueva Zelanda y Nigeria.

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En el ámbito nacional continuó consolidándose como una de las referentes de su generación.

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En la temporada 2025 fue una de las figuras del Cibao FC Sub-20, contribuyendo al título nacional del equipo y siendo reconocida como la Jugadora Más Valiosa (MVP) del Torneo Nacional Juvenil Femenino Sub-20, galardón que premió su influencia y regularidad durante toda la competición.

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Con 1.67 metros de estatura, Angie Abreu combina técnica, inteligencia y equilibrio en el mediocampo.

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Su capacidad para recuperar balones, iniciar la construcción del juego y llegar al área rival la convierten en una futbolista de gran proyección, llamada a ser una de las protagonistas del presente y futuro del fútbol femenino de la República Dominicana.

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Angie tiene un crecimiento indetenible y en la actualidad forma parte del equipo femenino que defiende los colores de la República Dominicana, en los Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026.

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Pero también, Angie Mariel Abreu Cepeda sobresale en las aulas, siendo una excelente estudiantes del Colegio Hostos O&M, con el cual ha levantado la Copa de Campeón en los torneos intercolegiales de Santiago.

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SQUEEZE PLAY: “La primera y mayor victoria es vencerse a uno mismo”, Platón…¿Falta mucho para el 27 de febrero?…Con las pistas de BMX y Mountain Bike que heredaremos de Santo Domingo 2026, veremos muchos pequeños pidiendo bicicletas al Niño Jesús…Las pistas son maravillosas…Eduardo Lorenzo, de tiro al plato, es como el vino, con los años mejor…Robinson Canó está a 4 hits para llegar a 300 con el uniforme de los Diablos Rojos de México, que ya ganaron la primera posición de la Zona Sur…A propósito de México, que domina el medallero Santo Domingo 2026, el dominicano Rainel Rosario está de líder de bateo…El Proto batea 367 de 226-83…Tiene 12 jonrones, 15 dobles, 49 anotadas y 33 impulsadas…Ramón Hernández quien llegó a estar de líder ha bajado al octavo puesto, segundo mejor entre los dominicanos, con promedio de 346 de 240-83…Tiene 13 jonrones, 5 triples, 10 dobles, 46 anotadas y 57 impulsadas…Con el mismo promedio está el dominicano Juan Santana, de 227-113, con 14 jonrones, 5 triples, 17 dobles , 56 anotadas y 68 remolcadas…Los tres primeros lanzadores dominicanos que figuran son…Joan Adón con 6-1, con efectividad de 3.98 con 81 ponches en 81.1 de entradas…Radhamés Liz tiene 6-5 con 4.31, en 71.0 Episodios tiene 71 ponches propinados…Antonio Santos 8-3 con 4.37, en 82.1 de capítulos lleva 66 ponches…Me contaba “Mi Bola de Cristal Empañada”, que, “La auto derrota es la peor y más vergonzosa”, Platón…Por hoy, out 27.

