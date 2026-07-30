“Los Rechazados 2” llega a los cines impulsada por la franquicia dominicana más taquillera del 2025

Santo Domingo.– Luego de convertirse en la película dominicana más taquillera de 2025, según el Observatorio Europeo del Audiovisual, Los Rechazados regresa a la gran pantalla con una nueva misión que promete elevar la apuesta en todos los sentidos. El próximo 13 de agosto, Bougroup estrenará “Los Rechazados 2: Operación Espacial”, una secuela que mezcla comedia, acción y ciencia ficción para llevar a sus personajes desde los barrios dominicanos hasta el espacio exterior.

El estreno llega en un momento de consolidación para Bougroup. De acuerdo con el Observatorio Europeo del Audiovisual, presentado durante el Marché du Film del Festival de Cannes, República Dominicana fue el único país de Latinoamérica en colocar tres producciones nacionales dentro del Top 10 de películas por asistencia durante 2025, un logro que posicionó a Bougroup como la productora responsable de la película dominicana más vista del año y reafirmó el crecimiento sostenido de la industria audiovisual nacional.

Con esta segunda entrega, Bougroup convierte oficialmente Los Rechazados en una de las pocas franquicias cinematográficas dominicanas contemporáneas, apostando por una producción de mayor escala, nuevos efectos visuales y una historia que amplía el universo presentado en la primera película.

Producida por José Ramón Alamá y dirigida por Yasser Michelén, la película sitúa la historia en un futuro cercano, donde la humanidad enfrenta una crisis climática sin precedentes. Cuando una poderosa inteligencia artificial conocida como Génesis concluye que la mejor forma de salvar el planeta es eliminar a la especie humana, el Gobierno de los Estados Unidos, junto con un grupo de ingenieros y exmilitares en República Dominicana, toma una decisión desesperada: reclutar al único equipo dispuesto a aceptar una misión prácticamente suicida.

Así comienza una aventura donde un grupo de personajes sin preparación militar, sin disciplina y con un talento extraordinario para meterse en problemas deberá viajar al espacio para infiltrarse en Génesis y evitar la extinción de la humanidad.

Con el humor irreverente que caracterizó a la primera entrega, Los Rechazados 2: Operación Espacial combina secuencias de acción, efectos visuales y referencias a la cultura popular dominicana en una historia que busca reunir nuevamente a toda la familia en las salas de cine.

El filme reúne a un elenco encabezado por Pepe Sierra, David Maler, Frank Perozo, Omega El Fuerte, Chimbala, Bulín 47, El Napo, Haraka Kiko, Crismel White y Luinis Olaverría, junto con la participación especial de Alexandra Hatcu, quienes interpretan a una tripulación tan improbable como indispensable para el futuro del planeta.

Como parte de la campaña promocional, cada integrante de la misión ha sido presentado con una identidad específica dentro de la expedición espacial. Omega interpreta al comandante de la misión; Chimbala asume el rol de piloto científico; Bulín 47 se convierte en piloto explorador; Haraka Kiko es el especialista en radar; mientras que el resto del equipo completa una tripulación donde ninguno parece estar calificado para la misión…, pero todos son indispensables.

Con más de una década desarrollando historias para el cine dominicano, Bougroup continúa ampliando su catálogo de producciones comerciales y reafirma su apuesta por crear propiedades intelectuales capaces de trascender una sola película. Los Rechazados 2: Operación Espacial representa un nuevo paso en esa estrategia, consolidando una franquicia que ya demostró su capacidad para conectar con el público y que ahora busca llevar esa experiencia a una escala mucho mayor.

SINOPSIS

En un futuro cercano, la humanidad enfrenta una crisis climática que amenaza con destruir la civilización. Cuando una poderosa inteligencia artificial concluye que la mejor forma de salvar el planeta es eliminar a los seres humanos, un grupo de improvisados héroes deberá viajar al espacio para impedirlo. Sin experiencia, sin entrenamiento y con más entusiasmo que preparación, Los Rechazados tendrán que demostrar que, a veces, los menos indicados son la última esperanza del mundo.

FICHA TÉCNICA:

Género: Comedia / Ciencia ficción

Duración: 90 minutos

Protagonistas: Omega El Fuerte, Chimbala, Bulín 47, Pepe Sierra, David Maler, Frank Perozo, El Napo, Haraka Kiko, Crismel White, Alexandra Hatcu y Luinis Olaverría.

Director: Yasser Michelén

Productor: José Ramón Alamá

Director de Fotografía: Camilo Soratti

Editor: Marcos Caraballo