Padre de Kendry pide 40 años de prisión por asesinato de su hijo

Por: Juan Pablo Bourdierd

Sabaneta, Santiago Rodríguez, RD. – Rafael Antonio Peralta, padre del fallecido Kendry Peralta Jáquez, pidió este jueves que Carlos Juan Rodríguez sea condenado a la pena máxima de 40 años de prisión por el asesinato de su hijo y de Marielis, esposa de la víctima.

El padre de Kendry habló ante los medios de comunicación en el Palacio de Justicia de Santiago Rodríguez, mientras los jueces de un tribunal colegiado deliberaban sobre la sentencia que será impuesta por el doble crimen ocurrido hace más de cuatro años.

El hecho se produjo en un establecimiento dedicado a la venta de bebidas alcohólicas, donde Kendry Peralta Jáquez y su esposa perdieron la vida. Durante el ataque también resultó herida una tercera persona.

Familia de Kendry exige una condena ejemplar

Rafael Antonio Peralta manifestó que ambas familias se encuentran desesperadas debido al tiempo transcurrido desde el asesinato y los constantes aplazamientos experimentados durante el proceso judicial.

“Nosotros esperamos la condena que se merece por lo que hizo. Es un caso que tiene más de cuatro años y la familia entiende que ya ha esperado demasiado”, expresó el padre de Kendry.

Al ser preguntado sobre la pena que esperan, respondió de manera directa que solicitan 40 años de prisión y que no aceptarían una condena inferior.

“Pedimos 40 años, no menos de ahí, para que queden conformes las familias de Kendry y Marielis, Santiago Rodríguez y todo el país”, declaró Rafael Antonio Peralta.

Padre de Kendry no percibe arrepentimiento

El comerciante aseguró que, durante los cuatro años del proceso, la familia no ha percibido señales de arrepentimiento por parte del imputado.

Indicó que cualquier expresión de pesar resultaría insuficiente ante la gravedad de los hechos y sostuvo que el responsable debe cumplir la condena correspondiente.

“Ya cometió el hecho. Aunque se sienta arrepentido, tiene que pagar por lo que hizo”, afirmó el padre de Kendry.

Rafael Antonio Peralta expresó su confianza en que el tribunal ponga fin al prolongado proceso judicial y emita una sentencia acorde con la magnitud del doble asesinato.

“Esperamos en Dios y en la justicia que hagan su trabajo, porque ya es demasiado tiempo”, concluyó.

Video: https://youtu.be/WC07MukiuiI