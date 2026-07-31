Andrés Cueto destaca inversión del Gobierno en obras que impulsan el desarrollo de Santiago

El presidente municipal del PRM asegura que las inversiones ejecutadas entre 2020 y 2026 han fortalecido la infraestructura, la economía y la calidad de vida de los santiagueros

Bartolo García

El presidente del Partido Revolucionario Moderno (PRM) en el municipio de Santiago, Andrés Cueto, destacó las inversiones realizadas por el Gobierno del presidente Luis Abinader en la provincia, asegurando que han impulsado el desarrollo económico y social a pesar de los desafíos internacionales, entre ellos la pandemia del COVID-19, los conflictos entre Rusia y Ucrania y entre Israel e Irán, así como los cambios en la política arancelaria de Estados Unidos.

Cueto señaló que durante el período 2020-2026 el Gobierno ha destinado alrededor de 170 mil millones de pesos en obras concluidas y en ejecución en Santiago. Explicó que estas inversiones abarcan áreas estratégicas como energía eléctrica, agua potable y saneamiento, infraestructura vial, educación, salud, deporte, recreación, seguridad, transporte, además de la entrega de más de cuatro mil viviendas y la construcción de otras dos mil.

El dirigente político afirmó que estas acciones reflejan una administración enfocada en la transparencia y el uso eficiente de los recursos públicos. En ese sentido, sostuvo que las inversiones ejecutadas se han traducido en proyectos que fortalecen las comunidades, dinamizan la economía local y generan nuevas oportunidades para la población.

Asimismo, resaltó que la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) confirmó que la República Dominicana alcanzó la meta de Hambre Cero, tras reducir la prevalencia de la subalimentación de un 6 % en 2019 a un nivel inferior al 2.5 %, considerado el umbral internacional establecido por ese organismo.

En materia económica, Cueto indicó que el país registró un crecimiento de 4.5 % durante el primer semestre de 2026, impulsado principalmente por sectores como minería, construcción, turismo y zonas francas. También valoró el desempeño de la economía dominicana frente a un escenario internacional complejo.

De igual forma, destacó el aumento de la Inversión Extranjera Directa (IED), que alcanzó US$3,276.5 millones durante el primer semestre de 2026, lo que representa un incremento de US$233.4 millones, equivalente a un 7.7 % respecto al mismo período del año anterior. Finalmente, aseguró que las más de 200 obras ejecutadas por el Gobierno en Santiago evidencian el compromiso de la actual gestión con el desarrollo sostenible de la provincia y con una mayor inversión en una de las principales ciudades del país.