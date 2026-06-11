Knicks protagonizan remontada histórica y quedan a un triunfo del campeonato de la NBA

Bartolo García

Nueva York. Los New York Knicks protagonizaron una de las remontadas más impresionantes en la historia de las Finales de la NBA al derrotar 107-106 a los San Antonio Spurs en el Juego 4, colocándose a una victoria de conquistar su primer título desde 1973.

El conjunto neoyorquino llegó a estar abajo por 29 puntos, luego de una primera mitad dominada por los Spurs, que encestaron 14 disparos de tres puntos y parecían encaminados a igualar la serie. Sin embargo, los Knicks reaccionaron con una intensa defensa y cambiaron por completo el rumbo del encuentro.

OG Anunoby #8 de los New York Knicks realiza una clavada durante el partido contra los San Antonio Spurs en el cuarto juego de las Finales de la NBA de 2026 el 10 de junio de 2026 en Madison, Nueva York, Nueva York. NOTA PARA EL USUARIO: El usuario reconoce y acepta expresamente que, al descargar o usar esta fotografía, acepta los términos y condiciones del Acuerdo de Licencia de Getty Images. Aviso de derechos de autor obligatorio: Copyright 2026 NBAE Nathaniel S. Butler/NBAE vía Getty Images/AFP (Foto de Nathaniel S. Butler / NBAE / Getty Images / Getty Images vía AFP)

La ofensiva de New York fue liderada por Jalen Brunson, quien anotó 36 puntos, mientras que OG Anunoby agregó 33 unidades, incluyendo el decisivo rebote ofensivo y enceste cuando restaban apenas 1.2 segundos para finalizar el partido.

Por San Antonio, la figura fue Victor Wembanyama, quien terminó con 24 puntos, aunque no pudo evitar el colapso ofensivo de su equipo en la segunda mitad. Los Spurs fueron limitados a solo 30 puntos entre el tercer y cuarto período, permitiendo la espectacular recuperación de los Knicks.

Con el triunfo, New York toma una ventaja de 3-1 en la serie, una posición históricamente favorable. De acuerdo con los registros de la NBA, 37 de los 38 equipos que lograron esa ventaja en unas Finales terminaron levantando el trofeo de campeón.

La serie se trasladará ahora a Texas para la celebración del Juego 5, donde los Knicks buscarán completar la hazaña y poner fin a más de cinco décadas de espera para volver a coronarse campeones de la NBA, mientras los Spurs intentarán extender la serie y mantener vivas sus aspiraciones al título.