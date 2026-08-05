La Monumental de Seguros celebra 38 años de trayectoria y compromiso con sus clientes

Bartolo García

La Monumental de Seguros celebrará el próximo 25 de agosto su 38.º aniversario, una fecha que marca casi cuatro décadas de trayectoria en el mercado asegurador dominicano, consolidándose como una empresa enfocada en ofrecer confianza, respaldo y soluciones a sus clientes.

Con motivo de esta conmemoración, la compañía invitó a medios de comunicación, aliados y colaboradores a apoyar, de manera voluntaria, la difusión de las piezas conmemorativas del aniversario a través de sus diferentes canales, con el propósito de ampliar el alcance de esta importante celebración institucional.

La empresa agradeció el respaldo brindado por quienes han acompañado su crecimiento a lo largo de estos años, destacando que el apoyo de clientes, aliados estratégicos y colaboradores ha sido fundamental para consolidar su posición en el sector asegurador.

Al arribar a sus 38 años de historia, La Monumental de Seguros reafirma su compromiso de continuar ofreciendo un servicio basado en la integridad, la calidad y la responsabilidad, manteniendo como prioridad la protección y tranquilidad de sus asegurados bajo el lema: “Aseguramos tu futuro hoy”.