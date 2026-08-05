Propeep inicia jornada de entrega de útiles escolares en La Vega

Bartolo García

La Dirección General de Proyectos Estratégicos y Especiales de la Presidencia (Propeep), en coordinación con la Fundación Reconstruyendo Alas, inició este miércoles la jornada “A la Escuela con Propeep” en el sector El Caimito, provincia La Vega, con la entrega de útiles escolares a cientos de estudiantes de familias en condición de vulnerabilidad.

Al encabezar la actividad, el director de Propeep, Robert Polanco, explicó que la iniciativa responde a la visión del presidente Luis Abinader de garantizar que los niños y niñas cuenten con los materiales necesarios para iniciar el año escolar 2026-2027 en igualdad de condiciones.

Durante su intervención, Polanco destacó que el propósito del programa es contribuir a que los estudiantes regresen a las aulas preparados y con las herramientas indispensables para su aprendizaje. Asimismo, recordó que esta es la segunda ocasión en que visita la comunidad de El Caimito, reafirmando el compromiso del Gobierno con sus residentes.

El funcionario también exhortó a los niños y adolescentes a aprovechar las oportunidades que brinda la educación, respetar a sus padres, cumplir con sus responsabilidades escolares y mantener una conducta ejemplar tanto en sus hogares como en los centros educativos.

Polanco indicó que esta entrega forma parte de una jornada nacional que desarrolla Propeep a través del programa “A la Escuela con Propeep”, con el objetivo de respaldar a las familias más vulnerables y facilitar que miles de estudiantes inicien el nuevo período lectivo con los recursos necesarios.

Por su parte, la presidenta de la Fundación Reconstruyendo Alas, Melivi Lora, agradeció el respaldo de Robert Polanco y de Propeep, al considerar que esta iniciativa brinda tranquilidad a los padres y lleva alegría a los niños mediante la entrega de útiles escolares.

Durante la jornada fueron distribuidas mochilas equipadas con cuadernos, lápices, lapiceros, borradores y sacapuntas, además de realizarse actividades recreativas con juegos inflables y palomitas de maíz para los asistentes. En la actividad participaron el presidente de la Junta de Vecinos, Ramiro Franco; el diputado Elpidio Infante, dirigentes comunitarios, padres de familia y representantes de organizaciones sociales de la comunidad.