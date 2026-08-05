Cooperativa Mamoncito resalta fortaleza financiera y crecimiento sostenido en su Asamblea de Delegados

Bartolo García

La Cooperativa de Ahorro y Crédito Mamoncito (CoopMam) celebró su XXXVIII Asamblea General Ordinaria de Delegados, en la que presentó los resultados institucionales y financieros correspondientes al ejercicio fiscal 2025, reafirmando su compromiso con el fortalecimiento del cooperativismo y el bienestar de sus más de 80 mil socios.

Durante la asamblea, el director general, Alfredo Dorrejo, informó que la cooperativa cerró el año 2025 con un índice de solvencia de capital de 20.87 %, indicador que refleja la fortaleza patrimonial y la estabilidad financiera de la institución.

Dorrejo destacó además que los activos de CoopMam alcanzaron los RD$11,334 millones, para un crecimiento de 16.24 %, mientras que la cartera neta de préstamos ascendió a RD$6,761 millones y las captaciones totalizaron RD$9,366.3 millones, tras aumentar en más de RD$1,211 millones, equivalente a un crecimiento del 14.8 %.

El ejecutivo también resaltó que durante el pasado año se incorporaron 5,135 nuevos socios, fortaleciendo la base social de la cooperativa. Atribuyó estos resultados a una gestión financiera responsable, una planificación estratégica efectiva y una visión enfocada en la innovación, el fortalecimiento institucional y la generación de valor para los asociados.

Por su parte, la presidenta del Consejo de Administración, Flordaliza Estévez, afirmó que los logros alcanzados durante 2025 son el resultado del trabajo conjunto de los órganos de gobernanza, la Dirección General, el equipo gerencial, los colaboradores y los miles de socios que integran la institución.

Estévez también destacó que los 48 años de trayectoria de CoopMam han sido respaldados por la confianza de sus asociados, lo que impulsa a la entidad a continuar ofreciendo soluciones financieras cooperativistas que contribuyan al bienestar de las familias dominicanas. Asimismo, agradeció el apoyo de IDECOOP, AIRAC, FENCOOP y TruStage por su aporte al fortalecimiento del sector.

La Cooperativa Mamoncito reafirmó su compromiso de seguir impulsando la innovación, la excelencia en el servicio y una gestión financiera responsable, con el objetivo de fortalecer la confianza de sus asociados y continuar contribuyendo al desarrollo sostenible de las comunidades donde tiene presencia.