Rosa Santos entrega útiles escolares a más de 200 estudiantes en Santiago

La gobernadora provincial de Santiago, Rosa Santos, encabezó una jornada de entrega de útiles escolares dirigida a niños y adolescentes de distintos sectores de escasos recursos, como parte de una iniciativa orientada a respaldar a las familias ante el inicio del año escolar 2026-2027.

Durante la actividad, la representante del Poder Ejecutivo informó que más de 200 estudiantes fueron beneficiados con mochilas, cuadernos, lápices y otros materiales esenciales, con el propósito de contribuir a que cuenten con las herramientas necesarias para su proceso de aprendizaje.

Rosa Santos explicó que esta entrega se realizó por disposición del presidente Luis Abinader, reafirmando el compromiso del Gobierno de impulsar acciones que promuevan la igualdad de oportunidades y fortalezcan el acceso a una educación de calidad para todos los estudiantes.

La gobernadora resaltó que este tipo de iniciativas representa un importante alivio económico para numerosas familias santiagueras, al facilitar la adquisición de los materiales escolares requeridos para el nuevo período lectivo.

Asimismo, señaló que la jornada forma parte de las políticas sociales que desarrolla el Gobierno en favor de la niñez y la juventud, con el objetivo de garantizar mejores condiciones para el desarrollo educativo de los estudiantes.

Al concluir la actividad, Rosa Santos exhortó a los padres y tutores a mantener un acompañamiento constante en la formación de sus hijos y a trabajar de la mano con los docentes para fortalecer una educación basada en valores y contribuir a la construcción de una mejor sociedad.

Argelys Quiñones