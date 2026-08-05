Embajada dominicana en Francia y Banreservas impulsan residencias artísticas para creadores en París

Bartolo García

La Embajada de la República Dominicana en Francia y el Banco de Reservas, a través de su Centro Cultural Banreservas, anunciaron el lanzamiento del programa de movilidad artística “República Dominicana x Cité internationale des arts”, una iniciativa destinada a fortalecer la proyección internacional del talento dominicano y promover el intercambio cultural con Francia.

El programa, desarrollado en colaboración con la Cité internationale des arts de París, permitirá que artistas visuales dominicanos realicen residencias de investigación en uno de los centros de residencias artísticas más importantes de Europa, reconocido por impulsar la creación contemporánea y el intercambio entre creadores de distintas nacionalidades.

La iniciativa contempla la selección de seis artistas dominicanos entre 2026 y 2028, con dos beneficiarios por año. Cada uno desarrollará una residencia de tres meses en París, donde contará con alojamiento, estudio de trabajo, acompañamiento profesional por especialistas del sector cultural y un estipendio para cubrir gastos de manutención y movilidad local.

La convocatoria está dirigida a artistas visuales dominicanos residentes en el país que presenten proyectos de investigación o creación vinculados conceptual o contextualmente con París o Francia. Podrán participar propuestas en disciplinas como pintura, escultura, fotografía, instalación, arte digital, performance y prácticas interdisciplinarias.

El período de recepción de candidaturas estará abierto del 16 de julio al 30 de agosto de 2026, mientras que los artistas seleccionados serán anunciados en octubre, durante la celebración de la Semana Dominicana en Francia, en un acto especial que tendrá lugar en la Cité internationale des arts.

El embajador dominicano en Francia, David Puig, destacó que esta iniciativa reafirma el compromiso de ambas instituciones con la diplomacia cultural, promoviendo el talento nacional, fortaleciendo la presencia internacional de los creadores dominicanos y generando espacios de diálogo, innovación e intercambio artístico entre ambos países.

Con este programa, la Embajada de la República Dominicana en Francia y el Centro Cultural Banreservas consolidan una nueva plataforma de cooperación cultural con Francia, ofreciendo a los artistas dominicanos una oportunidad para ampliar sus redes profesionales, enriquecer sus procesos creativos y proyectar su trabajo en un escenario internacional de alto nivel.