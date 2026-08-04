Banco Popular fortalece al COE con la entrega del renovado Salón de Comunicaciones

El espacio fue modernizado para reforzar la coordinación interinstitucional y optimizar la difusión de información oficial durante situaciones de emergencia

Bartolo García

El Banco Popular Dominicano entregó al Centro de Operaciones de Emergencias (COE) el remozado Salón Político/Comunicaciones, una iniciativa orientada a fortalecer la coordinación entre las instituciones del Estado, mejorar la gestión de información y optimizar la comunicación con la ciudadanía durante eventos de emergencia.

El acto de entrega estuvo encabezado por el presidente ejecutivo del Banco Popular, Christopher Paniagua, y el director del COE, Juan Manuel Méndez García, quienes destacaron la importancia de continuar impulsando alianzas que fortalezcan la capacidad de respuesta ante situaciones de riesgo.

La intervención incluyó mejoras en la infraestructura y en las condiciones técnicas y operativas del salón, permitiendo un entorno más eficiente para la realización de reuniones de coordinación, ruedas de prensa, sesiones informativas y transmisiones audiovisuales, así como para la emisión de alertas, boletines y mensajes preventivos dirigidos a la población.

Los señores Christopher Paniagua, presidente ejecutivo del Banco Popular Dominicano, y el señor Juan Manuel Méndez, director del Centro de Operaciones de Emergencias (COE).

El renovado Salón Político/Comunicaciones constituye uno de los espacios estratégicos del COE, ya que desde allí se coordinan las acciones de las instituciones que integran el Sistema Nacional de Prevención, Mitigación y Respuesta ante Desastres, además de servir como punto de encuentro para organismos nacionales e internacionales durante situaciones críticas.

Durante la actividad, Juan Manuel Méndez García afirmó que la remodelación representa mucho más que una mejora física, al considerar que fortalece uno de los principales centros desde donde se coordinan las decisiones para proteger vidas y garantizar una comunicación oportuna con la ciudadanía en momentos de emergencia.

Por su parte, Christopher Paniagua expresó que para el Banco Popular es motivo de satisfacción respaldar iniciativas que contribuyan al fortalecimiento de las instituciones responsables de salvaguardar a la población. Señaló que la preparación, la prevención y la colaboración son elementos esenciales para construir una sociedad más resiliente frente a los desastres.

Con esta entrega, el Banco Popular reafirma su compromiso con el fortalecimiento institucional y la promoción de alianzas entre los sectores público y privado, apoyando proyectos que incrementan las capacidades nacionales de prevención, preparación y respuesta, y que generan un impacto positivo en la seguridad y el bienestar de la sociedad dominicana.