Feller Rate mejora la perspectiva de Banco Santa Cruz y ratifica su calificación “AA-”

Bartolo García

La calificadora Feller Rate ratificó la calificación “AA-” de Banco Múltiple Santa Cruz y mejoró su perspectiva de “estable” a “positiva”, reconociendo la fortaleza de su posición financiera, la adecuada administración de riesgos y la evolución favorable de sus resultados operacionales.

La entidad bancaria afirmó que esta evaluación refleja su compromiso con una gestión prudente del riesgo, una operación rentable y una estrategia enfocada en el crecimiento sostenible, consolidando su posición dentro del sistema financiero dominicano.

En el informe correspondiente a julio de 2026, Feller Rate señaló que Banco Santa Cruz mantiene una participación de mercado de 5.6 % en activos, posicionándose como el cuarto mayor banco múltiple del país. Asimismo, resaltó su amplia oferta de productos y servicios para clientes personales y empresariales, junto con una adecuada diversificación de su cartera de créditos.

Al 30 de junio de 2026, la entidad alcanzó activos totales por RD$221 mil millones, lo que representa un crecimiento del 7 % en comparación con el cierre de diciembre de 2025, reflejando el fortalecimiento continuo de su desempeño financiero.

La calificadora explicó que la mejora en la perspectiva responde al avance sostenido del banco en los segmentos donde opera, respaldado por una cartera de créditos diversificada, un desempeño financiero consistente y un sólido marco de gestión y control de riesgos. También destacó el crecimiento de las colocaciones y la evolución favorable de los ingresos operacionales, pese a un entorno económico menos dinámico.

Feller Rate indicó que la capacidad de generación de ingresos de Banco Santa Cruz se mantiene sólida y acorde con su tamaño, especialmente por su presencia en la banca comercial. Además, resaltó que al cierre de 2025 la entidad registró una rentabilidad sobre activos promedio de 2.4 % y una rentabilidad sobre patrimonio promedio de 20.7 %, fortaleciendo sus resultados operacionales.

En materia de gestión de riesgos, la calificadora valoró que Banco Santa Cruz cuenta con un modelo integral alineado con las mejores prácticas internacionales. Asimismo, destacó la mejora en la calidad de la cartera crediticia, al reducir el indicador de cartera vencida mayor a 90 días, incluyendo cobranza judicial, de 2.1 % al cierre de 2025 a 1.8 % en junio de 2026, consolidando así la confianza en la estabilidad y proyección de la institución financiera.