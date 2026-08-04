Turismo dominicano rompe récord con más de 7.7 millones de visitantes hasta julio

Bartolo García

La República Dominicana alcanzó un nuevo récord en la industria turística al recibir 7,700,118 visitantes entre enero y julio de 2026, la mayor cifra registrada para ese período, según informó el ministro de Turismo, David Collado, durante la presentación mensual de los resultados del sector.

El funcionario explicó que este resultado representa un crecimiento del 7 % respecto a 2025, un 10.4 % en comparación con 2024 y un 69.6 % frente a 2019, reflejando el continuo fortalecimiento del turismo como uno de los principales motores de la economía nacional.

Del total de visitantes recibidos durante los primeros siete meses del año, 5,885,259 ingresaron por vía aérea y 1,814,859 llegaron en cruceros, cifras que, según Collado, consolidan el mejor desempeño histórico del turismo dominicano para ese período.

El ministro calificó como extraordinarios los resultados obtenidos en julio, mes en el que el país recibió 1,083,448 visitantes, de los cuales 921,718 fueron turistas por vía aérea y 161,730 cruceristas. Estas cifras representan un incremento de 2.9 % respecto a julio de 2025, 6.4 % frente a 2024 y 60.6 % en comparación con 2019.

En cuanto a los mercados emisores, Estados Unidos se mantuvo como el principal país de origen de los turistas, con un 48 % de las llegadas. Le siguieron Canadá con un 7 %, Argentina y Colombia con un 6 % cada uno, Puerto Rico con un 5 %, mientras que México y Reino Unido aportaron un 3 % y España un 2 %.

Los datos también reflejan que el Aeropuerto Internacional de Punta Cana concentró el 58 % de las llegadas aéreas durante julio, seguido por Las Américas con un 24 %, Cibao con un 13 %, Puerto Plata con un 3 %, y La Romana y Samaná con un 1 % cada uno. Asimismo, la mayor cantidad de vuelos procedió de Estados Unidos, Panamá, Colombia, Puerto Rico, Canadá, Perú, España, Argentina, México y Cuba.

Collado informó además que la ocupación hotelera alcanzó un 76 % durante julio, mientras que el nivel de satisfacción de los visitantes obtuvo una puntuación promedio de 4.4 sobre 5, reflejando la calidad de la experiencia ofrecida por el destino.

El ministro destacó que estos indicadores fortalecen la posición de la República Dominicana como uno de los principales destinos turísticos del Caribe, al señalar que el 91 % de los visitantes manifestó su intención de regresar al país y el 59 % afirmó que recomendaría el destino, evidenciando la confianza y satisfacción de quienes eligen al país para vacacionar.