MINERD habilita consulta del Bono a Mil para el año escolar 2026-2027

Bartolo García

El Ministerio de Educación de la República Dominicana (MINERD) llamó a los padres, madres y tutores de estudiantes inscritos en centros educativos públicos a consultar y verificar sus datos para acceder al Bono a Mil por la Educación, correspondiente al año escolar 2026-2027.

La institución informó que ya se encuentra habilitado el portal www.bonoamil.gob.do, donde los beneficiarios podrán revisar su información y completar el proceso de registro, en caso de ser necesario. Para ello deberán utilizar su número de cédula, un número de teléfono móvil y el código de identificación (ID) de cada estudiante bajo su responsabilidad.

El MINERD explicó que el ID del estudiante puede ser solicitado en el centro educativo donde el alumno está matriculado. Una vez concluido el proceso de validación, los beneficiarios recibirán un mensaje de texto con un código de Remesas Banreservas, que les permitirá retirar el incentivo en cualquiera de las oficinas de esa entidad bancaria.

El Bono a Mil por la Educación consiste en un aporte único de RD$1,000 por cada estudiante inscrito y activo en un centro educativo público, con el objetivo de apoyar a las familias en los gastos asociados al inicio del año escolar.

Para el período lectivo 2026-2027, que comenzará el próximo 24 de agosto, el programa beneficiará a 948,762 padres, madres y tutores, correspondientes a 1,394,482 estudiantes de los niveles Inicial, Primaria y Secundaria en todo el territorio nacional.

El Ministerio indicó que esta iniciativa forma parte de las acciones preparatorias para el inicio del nuevo año escolar, procurando que los estudiantes cuenten con las condiciones necesarias para permanecer en las aulas y que las familias reciban el apoyo económico de manera oportuna.

Con este programa, el MINERD reafirma su compromiso de respaldar a las familias dominicanas y facilitar el acceso a los recursos destinados a fortalecer la permanencia de los estudiantes en el sistema educativo público durante el próximo año lectivo.